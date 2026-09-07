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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular masada?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular masada?
Sputnik Türkiye
Bugün Kabine Toplantısı günü. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son gelişmeler dahil olmak üzere birçok konu var. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T15:24+0300
2026-09-07T15:24+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.50'de başladı.Terörsüz TürkiyeTerörsüz Türkiye sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti.Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.Sahadaki son durma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular masada?

15:24 07.09.2026
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA
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Bugün Kabine Toplantısı günü. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son gelişmeler dahil olmak üzere birçok konu var.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.50'de başladı.

Terörsüz Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti.
Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
Sahadaki son durma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak.
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