https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-hangi-konular-masada-1108558190.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular masada?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Hangi konular masada?

Sputnik Türkiye

Bugün Kabine Toplantısı günü. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son gelişmeler dahil olmak üzere birçok konu var. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T15:24+0300

2026-09-07T15:24+0300

2026-09-07T15:24+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.50'de başladı.Terörsüz TürkiyeTerörsüz Türkiye sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti.Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.Sahadaki son durma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine toplantısı