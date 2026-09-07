https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1108563069.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, yaklaşık 2.5 saatlik toplantının ardından sona erdi. Erdoğan, toplantı... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T17:26+0300
2026-09-07T17:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki yaklaşık 2.5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimizin köklü tarihini 100 sene öncesinden başlatanlardan değiliz. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. İnkarcı yaklaşımı kabul etmiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde, ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri tribünden de seyretmeyiz. Türkiye, her haksızlığın kimden gelirse gelsin karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine istikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye husumet besleyenler kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.Gemi kazaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Girne'de yaşanan elim kazada 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz halen kayıp durumda. Arama çalışmalarına Türkiye olarak destek veriyoruz. KKTC makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Aynı şekilde Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle batan gemilerdeki arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Kazazedelerimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi.Ekonomiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Orta Vadeli Program'la gelecek 3 yıllık yol haritamızı paylaştık. Hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, üretimin artırılması, ihracatımızın geliştirilmesi gibi politikalarımızı ortaya koyduk. Belirsizlikten kaynaklı sıkıntılara rağmen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Kalıcı çözümler atmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekeni yapacağız'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimi 2027 Mart ayında başlayacak. İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık konut vatandaşlarla buluşacak. 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk bin kişinin kurasını çekeceğiz'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kabine-ahlatta-toplaniyor-masada-kritik-guvenlik-basliklari-var-1108219311.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı
cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz
17:26 07.09.2026 (güncellendi: 18:20 07.09.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, yaklaşık 2.5 saatlik toplantının ardından sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'Yarısı Bizden' projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki yaklaşık 2.5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimizin köklü tarihini 100 sene öncesinden başlatanlardan değiliz. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. İnkarcı yaklaşımı kabul etmiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde, ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri tribünden de seyretmeyiz. Türkiye, her haksızlığın kimden gelirse gelsin karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine istikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye husumet besleyenler kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.
Gemi kazaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Girne'de yaşanan elim kazada 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz halen kayıp durumda. Arama çalışmalarına Türkiye olarak destek veriyoruz. KKTC makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Aynı şekilde Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle batan gemilerdeki arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Kazazedelerimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi.
Ekonomiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Orta Vadeli Program'la gelecek 3 yıllık yol haritamızı paylaştık. Hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, üretimin artırılması, ihracatımızın geliştirilmesi gibi politikalarımızı ortaya koyduk. Belirsizlikten kaynaklı sıkıntılara rağmen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Kalıcı çözümler atmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekeni yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimi 2027 Mart ayında başlayacak. İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık konut vatandaşlarla buluşacak. 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk bin kişinin kurasını çekeceğiz'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.