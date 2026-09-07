https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/calistigi-kuyumcuyu-gram-gram-soydu-40-bin-lira-maasla-1-villa-2-daire-alinca-yakayi-ele-verdi--1108549738.html
Çalıştığı kuyumcuyu 'gram gram' soydu: 40 bin lira maaşla 1 villa 2 daire alınca yakayı ele verdi
Çalıştığı kuyumcuyu 'gram gram' soydu: 40 bin lira maaşla 1 villa 2 daire alınca yakayı ele verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kuyumcuda çalışan kişinin 3 yıl içerisinde gram gram 3 kilo altın çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık, çalışanın bu süre içerisinde bir villa ve 2... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T10:54+0300
2026-09-07T10:54+0300
2026-09-07T10:54+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kuyumcu
soygun
hırsızlık
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İstanbul Fatih'te bir kuyumcu çalışanının 3 yılda 1 tripleks villa ve 2 daire alması patronun dikkatini çekti. Kasada geriye dönük inceleme yapıldığında ise çalışanın yıllarca gram gram kasadan altın çaldığı tespit edildi. Toplam 3 kilo altının çalındığı ortaya çıktı. Hakimlik, şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayarak tutuklama kararı verdi. 3 yılda 1 villa 2 daire aldığı ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, kuyumcu Onur T., kasadaki açığı fark ettikten sonra şüpheliyle görüştü. Şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine aralarında anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü. Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.40 bin lira maaşla aldığını söylediİhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Çalışan tutuklanırken, savcılık bir adet villaya ve bir tane daireye el konulmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/alanyada-doviz-burosuna-silahli-soygun-supheli-kacti-1108305882.html
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i̇stanbul, kuyumcu, soygun, hırsızlık
i̇stanbul, kuyumcu, soygun, hırsızlık
Çalıştığı kuyumcuyu 'gram gram' soydu: 40 bin lira maaşla 1 villa 2 daire alınca yakayı ele verdi
İstanbul'da bir kuyumcuda çalışan kişinin 3 yıl içerisinde gram gram 3 kilo altın çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık, çalışanın bu süre içerisinde bir villa ve 2 daire alması dikkati çekince yapılan kasa incelemesinde belirlendi.
İstanbul Fatih'te bir kuyumcu çalışanının 3 yılda 1 tripleks villa ve 2 daire alması patronun dikkatini çekti. Kasada geriye dönük inceleme yapıldığında ise çalışanın yıllarca gram gram kasadan altın çaldığı tespit edildi. Toplam 3 kilo altının çalındığı ortaya çıktı. Hakimlik, şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayarak tutuklama kararı verdi.
3 yılda 1 villa 2 daire aldığı ortaya çıktı
Sabah'ın haberine göre, kuyumcu Onur T., kasadaki açığı fark ettikten sonra şüpheliyle görüştü. Şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine aralarında anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü. Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.
40 bin lira maaşla aldığını söyledi
İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Çalışan tutuklanırken, savcılık bir adet villaya ve bir tane daireye el konulmasını talep etti.