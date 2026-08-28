https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/alanyada-doviz-burosuna-silahli-soygun-supheli-kacti-1108305882.html
Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun: Şüpheli kaçtı
Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun: Şüpheli kaçtı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheli, iş yeri sahibinin direnişiyle karşılaşınca olay yerinden... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T00:20+0300
2026-08-28T00:20+0300
2026-08-28T00:20+0300
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silahlı soygun
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döviz kurları
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Güllerpınarı Mahallesi'ndeki döviz bürosuna gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli, silahını göstererek soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibi Y.E.'nin karşı koyması üzerine şüpheliyle aralarında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ispanyada-tarihi-eser-soygunu-3-bin-yillik-hazine-4-dakikada-calindi-1108297336.html
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alanya, antalya, soygun, silahlı soygun, döviz, döviz bürosu, döviz kurları, hırsız, hırsızlık
alanya, antalya, soygun, silahlı soygun, döviz, döviz bürosu, döviz kurları, hırsız, hırsızlık
Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun: Şüpheli kaçtı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheli, iş yeri sahibinin direnişiyle karşılaşınca olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Güllerpınarı Mahallesi'ndeki döviz bürosuna gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli, silahını göstererek soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibi Y.E.'nin karşı koyması üzerine şüpheliyle aralarında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.