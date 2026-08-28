https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/alanyada-doviz-burosuna-silahli-soygun-supheli-kacti-1108305882.html

Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun: Şüpheli kaçtı

Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun: Şüpheli kaçtı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheli, iş yeri sahibinin direnişiyle karşılaşınca olay yerinden... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

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Güllerpınarı Mahallesi'ndeki döviz bürosuna gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli, silahını göstererek soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibi Y.E.'nin karşı koyması üzerine şüpheliyle aralarında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ispanyada-tarihi-eser-soygunu-3-bin-yillik-hazine-4-dakikada-calindi-1108297336.html

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