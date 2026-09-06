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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/yaslanmada-dikkat-ceken-kesif-deniz-canlisindan-gelen-madde-etkili-oldu-1108537279.html
Yaşlanmada dikkat çeken keşif: Deniz canlısından gelen madde etkili oldu
Yaşlanmada dikkat çeken keşif: Deniz canlısından gelen madde etkili oldu
Sputnik Türkiye
Deniz tulumlarında bulunan bir bileşik, yaşlı farelerde hafızayı güçlendirdi, beyindeki sinir bağlantılarını iyileştirdi ve daha koyu tüylerin yeniden... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T13:50+0300
2026-09-06T13:50+0300
sağlik
beyin
deniz canlısı
yaşlanma
hafıza
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Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, Asya'nın bazı bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında (Ascidiacea) yüksek miktarda bulunan 'plazmalojen' adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini inceledi. Yaşlı farelere bu maddelerin verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme, beyinlerindeki sinir bağlantılarında güçlenme ve tüylerinde dikkat çekici değişimler görüldü.Hafıza güçlendi, siyah tüyler yeniden çıktıAraştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini ölçmek için hayvanların suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı.Plazmalojen verilen yaşlı fareler, beş günlük eğitimin ardından platformun yerini diğer yaşlı farelerden çok daha hızlı bulmaya başladı ve performansları genç farelere yaklaştı.Hayvanların beyinleri incelendiğinde ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların daha fazla ve daha sağlıklı olduğu görüldü. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi.Değişiklik yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Prof. Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını söyledi.İnsanlarda aynı etkiyi gösterecek mi?'Plazmalojen' olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor ve özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor. Ancak bu maddelerin seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor.Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.Bilim insanları ayrıca bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de görülen değişikliklerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor.Ancak araştırmanın sonuçları şimdilik yalnızca farelere dayanıyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun belirlenebilmesi için insanlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/duygusal-zeka-degil-yaslilikta-guclu-hafizanin-sirri-baska-1108477043.html
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beyin, deniz canlısı, yaşlanma, hafıza
beyin, deniz canlısı, yaşlanma, hafıza

Yaşlanmada dikkat çeken keşif: Deniz canlısından gelen madde etkili oldu

13:50 06.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYaşlı kadın
Yaşlı kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Deniz tulumlarında bulunan bir bileşik, yaşlı farelerde hafızayı güçlendirdi, beyindeki sinir bağlantılarını iyileştirdi ve daha koyu tüylerin yeniden çıkmasını sağladı. Bilim insanları, bulguların yaşlanmaya bağlı değişimlere karşı yeni bir araştırma alanı açabileceğini düşünüyor.
Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, Asya'nın bazı bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında (Ascidiacea) yüksek miktarda bulunan 'plazmalojen' adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini inceledi. Yaşlı farelere bu maddelerin verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme, beyinlerindeki sinir bağlantılarında güçlenme ve tüylerinde dikkat çekici değişimler görüldü.

Hafıza güçlendi, siyah tüyler yeniden çıktı

Araştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini ölçmek için hayvanların suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı.
Plazmalojen verilen yaşlı fareler, beş günlük eğitimin ardından platformun yerini diğer yaşlı farelerden çok daha hızlı bulmaya başladı ve performansları genç farelere yaklaştı.
Hayvanların beyinleri incelendiğinde ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların daha fazla ve daha sağlıklı olduğu görüldü. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi.
Değişiklik yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Prof. Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını söyledi.

İnsanlarda aynı etkiyi gösterecek mi?

'Plazmalojen' olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor ve özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor. Ancak bu maddelerin seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor.
Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Bilim insanları ayrıca bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de görülen değişikliklerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor.
Ancak araştırmanın sonuçları şimdilik yalnızca farelere dayanıyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun belirlenebilmesi için insanlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.
Prof. Lei Fu ise bulguların özellikle yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme açısından önemli olabileceğini belirterek, "Plazmalojen takviyelerinin nörodejenerasyonu durdurmak ve sinir sisteminin yenilenmesini desteklemek için potansiyel bir müdahale yöntemi olabileceğini ilk kez gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşlı birey (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
SAĞLIK
Duygusal zeka değil: Yaşlılıkta güçlü hafızanın sırrı başka
3 Eylül, 17:16
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