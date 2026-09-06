https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/eski-cia-baskani-petraeustan-kritik-aciklama-abdnin-korfezdeki-usleri-artik-surdurulebilir-degil-mi-1108539993.html

Eski CIA Başkanı Petraeus'tan kritik açıklama: ABD'nin Körfez'deki üsleri 'artık sürdürülebilir değil' mi?

Eski CIA Başkanı Petraeus'tan kritik açıklama: ABD'nin Körfez'deki üsleri 'artık sürdürülebilir değil' mi?

Sputnik Türkiye

Eski CIA Direktörü David Petraeus, İran’ın saldırılarının ardından ABD’nin doğu Körfez ülkelerindeki üslerinin “artık sürdürülebilir olmadığını” söyledi.

2026-09-06T16:09+0300

2026-09-06T16:09+0300

2026-09-06T16:09+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

david petraeus

abd

i̇ran

cia

abraham anlaşmaları

axios

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David Petraeus, Amerika merkezli podcast yayını The Global Gambit’e verdiği röportajda, ABD’nin doğu Körfez’deki üslerinin bakım ve işleyişinin etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Petraeus, İran’ın ABD üslerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, askeri tesislerin ve kritik altyapının 'kaldıraç' olarak kullanıldığını söyledi. Ayrıca Amerika’nın İran çatışmasında “füze önleme sistemlerinin belki de yarısını” tükettiğini iddia etti.Petraeus, ABD’nin 50 bin dolarlık bir İran dronunu düşürmek için pahalı bir füze önleme füzesi kullanmasının “sürdürülebilir olmadığını” söyledi.ABD’nin Körfez ülkelerindeki üsleriPetraeus, hangi üslerin tam olarak “sürdürülebilir olmadığını” belirtmedi. Ancak İran’ın son aylarda Batı Asya’daki birçok ABD üssünü ve tesisini hedef aldığı biliniyor.Axios: Çok daha büyük bir şey üzerinde çalışılıyorÖte yandan Axios’un haberine göre Trump yönetimi, savaşın ötesini düşünerek bölgeye yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. Bu plan, Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesini de içeriyor. Trump’ın özel görüşmelerinde, İran’la savaş bittikten sonra Ortadoğu için “çok daha büyük bir şey” üzerinde çalıştığını söylediği belirtiliyor.Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ı uyararak, Tahran’ın ABD Donanması gemilerine saldırması halinde İran petrol tankerlerini yok edip batıracaklarını söyledi. Hegseth, “Tek yapmaları gereken ABD Donanması’na ateş etmemek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-meclis-baskani-kalibaf-oyunun-kurallari-degisti-1108535385.html

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david petraeus, abd, i̇ran, cia, abraham anlaşmaları, axios