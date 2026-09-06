https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-basini-witkoff-ve-kushner-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1108537894.html
Ukrayna basını: Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ile bir araya geldi
Ukrayna basını: Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna basınının bildirdiği üzere, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Kiev’e ulaştı ve Zelenskiy ile bir araya geldi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T14:13+0300
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2026-09-06T14:13+0300
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steve witkoff
ukrayna
vladimir zelenskiy
jared kushner
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya
vladimir putin
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Ukrayna basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Kiev’e ulaştı ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı. Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında Putin'in Whitkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/kremlin-putin-ile-abd-heyeti-arasindaki-gorusme-acik-ve-guvene-dayali-gecti-1108528081.html
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abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, vladimir zelenskiy, jared kushner, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, kirill dmitriyev, kremlin
abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, vladimir zelenskiy, jared kushner, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, kirill dmitriyev, kremlin
Ukrayna basını: Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ile bir araya geldi
Ukrayna basınının bildirdiği üzere, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Kiev’e ulaştı ve Zelenskiy ile bir araya geldi.
Ukrayna basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Kiev’e ulaştı ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
ABD’nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, barış görüşmelerinde bulunmak üzere ilk kez Ukrayna'ya geldi.
Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.
Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında Putin'in Whitkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirdi.