https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-basini-witkoff-ve-kushner-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1108537894.html

Ukrayna basını: Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ile bir araya geldi

Ukrayna basını: Witkoff ve Kushner, Zelenskiy ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Ukrayna basınının bildirdiği üzere, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Kiev’e ulaştı ve Zelenskiy ile bir araya geldi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T14:13+0300

2026-09-06T14:13+0300

2026-09-06T14:13+0300

dünya

abd

donald trump

steve witkoff

ukrayna

vladimir zelenskiy

jared kushner

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

rusya

vladimir putin

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Ukrayna basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Kiev’e ulaştı ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı. Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında Putin'in Whitkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/kremlin-putin-ile-abd-heyeti-arasindaki-gorusme-acik-ve-guvene-dayali-gecti-1108528081.html

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abd, donald trump, steve witkoff, ukrayna, vladimir zelenskiy, jared kushner, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, kirill dmitriyev, kremlin