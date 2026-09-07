https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/avustralya-sosyal-medya-algoritmalarini-devre-disi-birakacak-yasa-hazirliginda-1108567149.html
Avustralya, sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakacak yasa hazırlığında
Avustralya, sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakacak yasa hazırlığında
Sputnik Türkiye
Yasa geçerse Avustralyalılar, sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakabilecek. Böylece kullanıcılar, geçmiş izleme geçmişlerine göre şekillenmeyen bağımsız bir içerik akışı seçebilecek. İşte detaylar...
2026-09-07T19:46+0300
2026-09-07T19:46+0300
2026-09-07T19:46+0300
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Avustralya hükümeti, teknoloji devlerine yönelik baskılarını artırarak vatandaşlarına sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakma hakkı tanımaya hazırlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması beklenen ‘dijital özen yükümlülüğü’ yasa tasarısı, Meta gibi platformların kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik önerilerini kapatma seçeneği sunmasını şart koşuyor.İletişim Bakanı Anika Wells, Avustralya merkezli ABC'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:16 yaş altı yasak getirilmiştiSosyal medya şirketleri, kullanıcıları ekranda tutmak amacıyla bağımlılık yaratan algoritmalar kullanmak ve insanları sansasyonel ya da radikal içeriklere yönlendirmekle uzun süredir eleştiriliyor.Avustralya, çocukları siber zorbalık ve "avcı algoritmalardan" korumak amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirmiş, bu adım Türkiye dahil başka ülkeler tarafından da izlenmişti. Ancak geçen ay açıklanan veriler, yasağa rağmen 16 yaş altı gençlerin Instagram ve TikTok gibi platformları kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/baede-15-yas-alti-icin-sosyal-medya-yasagi-getirildi-1106613592.html
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avustralya, meta, tiktok, abc, sosyal medya, algoritma
avustralya, meta, tiktok, abc, sosyal medya, algoritma
Avustralya, sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakacak yasa hazırlığında
Yasa geçerse Avustralyalılar, sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakabilecek. Böylece kullanıcılar, geçmiş izleme geçmişlerine göre şekillenmeyen bağımsız bir içerik akışı seçebilecek.
Avustralya hükümeti, teknoloji devlerine yönelik baskılarını artırarak vatandaşlarına sosyal medya algoritmalarını devre dışı bırakma hakkı tanımaya hazırlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması beklenen ‘dijital özen yükümlülüğü’ yasa tasarısı, Meta gibi platformların kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik önerilerini kapatma seçeneği sunmasını şart koşuyor.
İletişim Bakanı Anika Wells, Avustralya merkezli ABC'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
Birçok Avustralyalı sunduğu eğlence veya kolaylık nedeniyle algoritmalardan memnun ve bunları kullanmaya devam etmek isteyecektir. Ancak dev teknoloji şirketlerinin bu tercihi en baştan kullanıcıya sunması gerektiğine inanıyoruz. Avustralyalılara akışlarında ne görecekleri konusunda daha fazla kontrol vermeliyiz.
16 yaş altı yasak getirilmişti
Sosyal medya şirketleri, kullanıcıları ekranda tutmak amacıyla bağımlılık yaratan algoritmalar kullanmak ve insanları sansasyonel ya da radikal içeriklere yönlendirmekle uzun süredir eleştiriliyor.
Avustralya, çocukları siber zorbalık ve "avcı algoritmalardan" korumak amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirmiş, bu adım Türkiye dahil başka ülkeler tarafından da izlenmişti. Ancak geçen ay açıklanan veriler, yasağa rağmen 16 yaş altı gençlerin Instagram ve TikTok gibi platformları kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.