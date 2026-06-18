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BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi
BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T14:15+0300
2026-06-18T14:15+0300
yaşam
birleşik arap emirlikleri (bae)
sosyal medya
sosyal medya yasası
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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulunda çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar alındı.Kararla birlikte ülkede sosyal medya kullanımına yönelik asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi.Bu karar, 15 yaş altı çocukların kişisel sosyal medya hesabı oluşturmasını veya mevcut hesapları kullanması yasaklıyor ayrıca söz konusu kullanıcıların bu platformların tüm özelliklerine erişimi de kısıtlıyor.Haberde ifadelerine yer verilen BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, söz konusu düzenlemenin, BAE'nin dijital alanda çocukların korunmasına yönelik öncü bir model oluşturma ve teknoloji kullanımındaki hızlı değişimlere uyum sağlayarak dijital güvenliği artırma hedefini yansıttığını ifade etti.Çocukların güvenli, dengeli ve yaşlarına uygun bir dijital ortamda teknolojiden faydalanmalarını amaçladıklarını vurgulayan Al Mektum, ebeveyn izninin, getirilen yasaklar ve kısıtlamalara bir istisna olarak değerlendirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ingiltereden-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-hazirligi-1106510998.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), sosyal medya, sosyal medya yasası
birleşik arap emirlikleri (bae), sosyal medya, sosyal medya yasası

BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

14:15 18.06.2026
© AA / İsmail AslandağSosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulunda çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar alındı.
Kararla birlikte ülkede sosyal medya kullanımına yönelik asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi.
Bu karar, 15 yaş altı çocukların kişisel sosyal medya hesabı oluşturmasını veya mevcut hesapları kullanması yasaklıyor ayrıca söz konusu kullanıcıların bu platformların tüm özelliklerine erişimi de kısıtlıyor.
Haberde ifadelerine yer verilen BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, söz konusu düzenlemenin, BAE'nin dijital alanda çocukların korunmasına yönelik öncü bir model oluşturma ve teknoloji kullanımındaki hızlı değişimlere uyum sağlayarak dijital güvenliği artırma hedefini yansıttığını ifade etti.
Çocukların güvenli, dengeli ve yaşlarına uygun bir dijital ortamda teknolojiden faydalanmalarını amaçladıklarını vurgulayan Al Mektum, ebeveyn izninin, getirilen yasaklar ve kısıtlamalara bir istisna olarak değerlendirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
DÜNYA
İngiltere’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığı
15 Haziran , 13:19
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