https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/antalyanin-aksu-ilcesinde-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108569046.html

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T22:13+0300

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türki̇ye

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aksu

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Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html

türki̇ye

antalya

aksu

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Sputnik Türkiye

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