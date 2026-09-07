https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/antalyanin-aksu-ilcesinde-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108569046.html
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T22:13+0300
2026-09-07T22:13+0300
2026-09-07T22:13+0300
türki̇ye
antalya
aksu
aksu belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme uçağı
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Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html
türki̇ye
antalya
aksu
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antalya, aksu, aksu belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
antalya, aksu, aksu belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.