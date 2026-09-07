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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/antalyanin-aksu-ilcesinde-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108569046.html
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html
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antalya, aksu, aksu belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
antalya, aksu, aksu belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

22:13 07.09.2026
© AA / Tahsin KüçükkaracaAntalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Tahsin Küçükkaraca
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Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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