https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/altin-fiyatlarinda-beklenmedik-dusus-fed-alarmi-verildi-1108546189.html
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş: Fed alarmı verildi
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş: Fed alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. ABD istihdam verilerinin yarattığı şok dalgasıyla spot altın 4.405 dolara... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T09:03+0300
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Küresel para piyasalarında dengeleri sarsan gelişmeler peş peşe yaşanıyor. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası rotasında yeni soru işaretleri doğurdu. Faizlerin uzun süre yüksek tutulacağı endişesiyle satış dalgasına kapılan altın fiyatları, haftanın ilk gününe sert bir düşüş grafiğiyle giriş yaptı.Spot altın geriledi: Ons başına 4.405 dolar seviyesiPiyasalardaki satış baskısıyla birlikte spot altın yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 4.405,47 dolara çekildi. Benzer bir tablo vadeli işlemlerde de görüldü; ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 gerilemeyle 4.452,20 dolar bandına yerleşti.KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, istihdam verisinin sarı metal üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek tüm dikkatleri bu hafta ilan edilecek ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına yöneltti. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir enflasyon verisinin tahvil getirilerini yukarı taşıyabileceğini vurgulayan Waterer, bu tablonun altındaki erimeyi hızlandırabileceği uyarısında bulundu.FedWatch oranları değişti: Trump ve jeopolitik gerilimCME bünyesindeki FedWatch göstergeleri, yatırımcıların 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantıda Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 seviyesinde fiyatladığını ortaya koyuyor. Normal şartlarda enflasyondan kaçış limanı sayılan emtia, yükselen faiz ortamında getirisiz kalması sebebiyle cazibesini yitiriyor.Finansal baskıların ortasında siyasi arenadan gelen açıklamalar da tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmemesi halinde ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti durdurma tehdidinde bulunarak Fed üzerindeki baskıyı artırdı. Eş zamanlı olarak Orta Doğu gerilimi de tırmanışta; İran'ın olası yeni bir saldırıya karşı "acı verici karşılık" verileceği yönündeki sert çıkışı, piyasalardaki tedirginliği beslemeye devam ediyor.Diğer değerli metaller de geri çekildiAltındaki kan kaybı kıymetli madenler piyasasının tamamını etkisi altına aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-ruzgar-60-kilometreyi-bulacak-4-bolge-icin-kritik-saatler-1108544973.html
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Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş: Fed alarmı verildi
Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. ABD istihdam verilerinin yarattığı şok dalgasıyla spot altın 4.405 dolara inerken, piyasaların gözü açıklanacak kritik ABD TÜFE verisine çevrildi. Faiz kararı öncesinde değerli metallerde belirsizlik tırmanıyor.
Küresel para piyasalarında dengeleri sarsan gelişmeler peş peşe yaşanıyor. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası rotasında yeni soru işaretleri doğurdu. Faizlerin uzun süre yüksek tutulacağı endişesiyle satış dalgasına kapılan altın fiyatları, haftanın ilk gününe sert bir düşüş grafiğiyle giriş yaptı.
Spot altın geriledi: Ons başına 4.405 dolar seviyesi
Piyasalardaki satış baskısıyla birlikte spot altın
yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 4.405,47 dolara çekildi. Benzer bir tablo vadeli işlemlerde de görüldü; ABD altın vadeli işlemleri
yüzde 0,5 gerilemeyle 4.452,20 dolar bandına yerleşti.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, istihdam verisinin sarı metal üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek tüm dikkatleri bu hafta ilan edilecek ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına yöneltti. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir enflasyon verisinin tahvil getirilerini yukarı taşıyabileceğini vurgulayan Waterer, bu tablonun altındaki erimeyi hızlandırabileceği uyarısında bulundu.
FedWatch oranları değişti: Trump ve jeopolitik gerilim
CME
bünyesindeki FedWatch
göstergeleri, yatırımcıların 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantıda Fed'in
faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 seviyesinde fiyatladığını ortaya koyuyor. Normal şartlarda enflasyondan kaçış limanı sayılan emtia, yükselen faiz ortamında getirisiz kalması sebebiyle cazibesini yitiriyor.
Finansal baskıların ortasında siyasi arenadan gelen açıklamalar da tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump
, faizlerin indirilmemesi halinde ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti durdurma tehdidinde bulunarak Fed üzerindeki baskıyı artırdı. Eş zamanlı olarak Orta Doğu gerilimi
de tırmanışta; İran'ın
olası yeni bir saldırıya karşı "acı verici karşılık" verileceği yönündeki sert çıkışı, piyasalardaki tedirginliği beslemeye devam ediyor.
Diğer değerli metaller de geri çekildi
Altındaki kan kaybı kıymetli madenler piyasasının tamamını etkisi altına aldı:
Spot gümüş
yüzde 0,2 azalışla ons başına 66,03 dolara indi.
Platin
yüzde 0,8 oranında kayıpla 1.805,53 dolar seviyesine geriledi.
Paladyum
cephesinde ise kayıp yüzde 0,7'yi buldu ve fiyatlar 1.396,08 dolara çekildi.