https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/altin-fiyatlarinda-beklenmedik-dusus-fed-alarmi-verildi-1108546189.html

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş: Fed alarmı verildi

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş: Fed alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. ABD istihdam verilerinin yarattığı şok dalgasıyla spot altın 4.405 dolara... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T09:03+0300

2026-09-07T09:03+0300

2026-09-07T09:03+0300

ekonomi̇

fed

cme

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_83edc24fc87116616a9258da5327a9ad.png

Küresel para piyasalarında dengeleri sarsan gelişmeler peş peşe yaşanıyor. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası rotasında yeni soru işaretleri doğurdu. Faizlerin uzun süre yüksek tutulacağı endişesiyle satış dalgasına kapılan altın fiyatları, haftanın ilk gününe sert bir düşüş grafiğiyle giriş yaptı.Spot altın geriledi: Ons başına 4.405 dolar seviyesiPiyasalardaki satış baskısıyla birlikte spot altın yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 4.405,47 dolara çekildi. Benzer bir tablo vadeli işlemlerde de görüldü; ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 gerilemeyle 4.452,20 dolar bandına yerleşti.KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, istihdam verisinin sarı metal üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek tüm dikkatleri bu hafta ilan edilecek ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına yöneltti. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir enflasyon verisinin tahvil getirilerini yukarı taşıyabileceğini vurgulayan Waterer, bu tablonun altındaki erimeyi hızlandırabileceği uyarısında bulundu.FedWatch oranları değişti: Trump ve jeopolitik gerilimCME bünyesindeki FedWatch göstergeleri, yatırımcıların 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantıda Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 seviyesinde fiyatladığını ortaya koyuyor. Normal şartlarda enflasyondan kaçış limanı sayılan emtia, yükselen faiz ortamında getirisiz kalması sebebiyle cazibesini yitiriyor.Finansal baskıların ortasında siyasi arenadan gelen açıklamalar da tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmemesi halinde ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti durdurma tehdidinde bulunarak Fed üzerindeki baskıyı artırdı. Eş zamanlı olarak Orta Doğu gerilimi de tırmanışta; İran'ın olası yeni bir saldırıya karşı "acı verici karşılık" verileceği yönündeki sert çıkışı, piyasalardaki tedirginliği beslemeye devam ediyor.Diğer değerli metaller de geri çekildiAltındaki kan kaybı kıymetli madenler piyasasının tamamını etkisi altına aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-ruzgar-60-kilometreyi-bulacak-4-bolge-icin-kritik-saatler-1108544973.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, cme, i̇ran, abd