https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/13-yargi-paketi-merakla-bekleniyor-nafakada-evlilik-suresi-onemli-olacak-1108422375.html

13. Yargı Paketi merakla bekleniyor: Nafakada evlilik süresi önemli olacak

13. Yargı Paketi merakla bekleniyor: Nafakada evlilik süresi önemli olacak

Sputnik Türkiye

13. Yargı Paketi’nin hazırlıkları devam ediyor. Peki birçok düzenlemeyi kapsayan yeni pakette merakla beklenen gelişmeler neler? 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T10:11+0300

2026-09-02T10:11+0300

2026-09-02T10:11+0300

türki̇ye

yargı

13. yargı paketi

meclis

boşanma

nafaka

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13. Yargı Paketi üzerinde Adalet Bakanlığı ile parti kurmaylarının çalışmaları sürüyor. Pakette, aile hukukuna ilişkin düzenlemelerle sosyal medyaya yönelik yeni tedbirleri içerecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda yoksulluk nafakasının süresi ve uzun yıllara yayılan boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor.Nafakada evlilik süresi detayıMilliyet'in haberine göre, nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “süresiz nafakayı iptal eden” 4 Haziran 2026 tarihli kararının gerekçesinin beklendiği belirtiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle boşanma davaları sırasında kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının “süresiz” uygulanmasının önüne geçilmesi ve sürenin belirli sınırlar içerisinde hâkim tarafından tayin edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda bir yıl veya daha kısa süren evliliklerde nafakanın en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun evliliklerde ise en fazla 15 yıl ödenmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor.Boşanma süreleri hızlanacakPakete yönelik hazırlıkların aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli başlığını ise uzun süren boşanma davaları oluşturuyor. AK Parti kaynakları, tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda anlaşamaması nedeniyle boşanma davalarının yıllarca devam edebildiğine işaret ederken, bu durumun taraflar arasındaki gerilimi artırdığı ve boşanma sürecinin kendisinin yeni çatışmalara yol açabildiği değerlendirmesini yapıyor. Yeni modelde, “evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine varılması halinde” mahkemenin diğer uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanmaya karar verebilmesi amaçlanıyor. Buna göre mahkeme önce evliliğin sona ermesine hükmedecek; nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı şekilde devam edebilecek.Sosyal medya hesaplarına ikili doğrulama gelecekYargı Paketi kapsamında üzerinde çalışılan üçüncü kritik düzenleme ise sosyal medya hesaplarına ilişkin. AK Parti kaynakları, sahte ve bot hesapların yalnızca hakaret veya tehdit amacıyla kullanılmadığını; yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme, çocukların suça yönlendirilmesi ve müstehcen içerikler dahil birçok suç alanında da kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle bir suç soruşturması söz konusu olduğunda, sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişiye ulaşılabilmesini sağlayacak bir doğrulama mekanizması üzerinde çalışıldığına işaret ediliyor. Bu kapsamda, kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına imkân sağlayacak “iki adımlı doğrulama sistemi” üzerinde çalışılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tbmmnin-acilmasina-bir-ay-var-yeni-yasal-duzenlemeler-icin-hazirliklar-basladi-1108399531.html

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yargı, 13. yargı paketi , meclis, boşanma, nafaka