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Abdulkadir Selvi: Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor
Abdulkadir Selvi: Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Türkiye'de seçim tarihinin yaklaştığını belirtti ve "Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor"... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
koalisyon
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yeni parti
özgür özel
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi seçim tarihlerine dair beklentilerini açıkladı.Seçim ne zaman olacak?Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
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abdulkadir selvi, koalisyon, chp, yeni parti, özgür özel, recep tayyip erdoğan, ekonomi
abdulkadir selvi, koalisyon, chp, yeni parti, özgür özel, recep tayyip erdoğan, ekonomi

Abdulkadir Selvi: Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor

09:28 07.09.2026
© AA / Emin SansarAbdulkadir Selvi
Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Emin Sansar
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Abdulkadir Selvi Türkiye'de seçim tarihinin yaklaştığını belirtti ve "Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi seçim tarihlerine dair beklentilerini açıkladı.

Seçim ne zaman olacak?

Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor. Seçimlerden 1 yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmuyor. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç ekim ayında ya da 2028 mart ayı esas alınırsa en geç şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum. Seçimlerin ucu gözükünce siyasetin havası değişiyor. Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak. Yüzde 50 artı 1 sistemi ve ittifaklar, Türk siyasetinin DNA’sını bozdu. Yüzde 50 alacak partileri yüzde 1’e mahkum etti. 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var. O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu şimdi seçimlerden önce. Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek, hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp, çıkarmaması belirleyecek.
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Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
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