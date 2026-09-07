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ABD'de seçim mitingine silahlı saldırı: Aday hedef alındı
ABD'de seçim mitingine silahlı saldırı: Aday hedef alındı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ohio eyaletinde Demokrat Parti'nin valilik adayı Amy Acton, Youngstown yakınlarındaki festival alanında seçmenlerle buluştuğu sırada silahlı bir... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim atmosferi bir kez daha silahların gölgesinde kaldı. Ohio eyaletindeki valilik yarışı sürerken, Demokrat Parti adayı Amy Acton, Youngstown kenti yakınlarında organize edilen tarihi Canfield Fair etkinliğinde kalabalık bir seçmen kitlesiyle bir araya geldi. Ancak festival alanındaki coşkulu buluşma, kalabalığın arasına sızan silahlı bir şahsın adaya doğru hamle yapmasıyla bir anda dehşet anlarına sahne oldu.Kalabalığı yarıp hedefe yöneldi: Üzerinden cephanelik çıktıOhio Eyalet Otoyol Devriyesi tarafından paylaşılan ilk resmi bilgilere göre, 38 yaşındaki Patrick Havas, doğrudan Acton’a ulaşmak amacıyla alandaki insanları zorla iterek ve birden fazla yurttaşı yere düşürerek hızla ilerledi. Güvenlik güçlerinin saliseler içinde müdahale ettiği şahıs, adaya yaklaşamadan kıskıvrak etkisiz hale getirildi.Yakalanan saldırganın üzerinde yapılan aramada iki adet tabanca ve yakın temas etkisizleştirme amaçlı bir elektroşok cihazı ele geçirildi. Şüphelinin festival alanına bu silahlarla nasıl sızdığı ve hedefindeki nihai planın ne olduğu sorusu gizemini korurken, şahıs tutuklanarak Mahoning County Cezaevi’ne gönderildi. Zanlıya kamu düzenini bozma ve iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.Saldırının perde arkası soruşturuluyor: Siyasi kanattan sert tepkiOlayın ardından Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi ile Mahoning County Şerif Ofisi, saldırının siyasi bir saikle mi planlandığını yoksa bireysel bir eylem mi olduğunu belirlemek adına geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aday Amy Acton olaydan yara almadan kurtulurken kampanya sözcüsü Addie Bullock, "Bu tür şiddetin Ohio’da yeri yok" mesajını paylaştı.Girişimin ardından siyasi arenada gerilim yükselirken kınama mesajları gecikmedi. Acton’ın Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy’nin kampanya sözcüsü Connie Luck, adayların hiçbir tehdit hissetmeden seçmenle buluşabilmesi gerektiğini vurgulayarak olayın "tamamen kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Eyaletin mevcut Valisi Mike DeWine ile Mahoning County Demokrat Parti Başkanı Chris Anderson da saldırı girişimine karşı tepkilerini sert sözlerle dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanardag-patlamasi-endonezyada-ucuslari-etkiledi-270-bin-yolcu-mahsur-kaldi-1108552069.html
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youngstown, abd, ohio, abd

ABD'de seçim mitingine silahlı saldırı: Aday hedef alındı

12:19 07.09.2026
© SputnikABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?
ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Sputnik
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ABD'nin Ohio eyaletinde Demokrat Parti'nin valilik adayı Amy Acton, Youngstown yakınlarındaki festival alanında seçmenlerle buluştuğu sırada silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Üzerinden iki tabanca ve elektroşok cihazı çıkan şüpheli yakalanırken, saldırı girişiminin perde arkası mercek altına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim atmosferi bir kez daha silahların gölgesinde kaldı. Ohio eyaletindeki valilik yarışı sürerken, Demokrat Parti adayı Amy Acton, Youngstown kenti yakınlarında organize edilen tarihi Canfield Fair etkinliğinde kalabalık bir seçmen kitlesiyle bir araya geldi. Ancak festival alanındaki coşkulu buluşma, kalabalığın arasına sızan silahlı bir şahsın adaya doğru hamle yapmasıyla bir anda dehşet anlarına sahne oldu.

Kalabalığı yarıp hedefe yöneldi: Üzerinden cephanelik çıktı

Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi tarafından paylaşılan ilk resmi bilgilere göre, 38 yaşındaki Patrick Havas, doğrudan Acton’a ulaşmak amacıyla alandaki insanları zorla iterek ve birden fazla yurttaşı yere düşürerek hızla ilerledi. Güvenlik güçlerinin saliseler içinde müdahale ettiği şahıs, adaya yaklaşamadan kıskıvrak etkisiz hale getirildi.
Yakalanan saldırganın üzerinde yapılan aramada iki adet tabanca ve yakın temas etkisizleştirme amaçlı bir elektroşok cihazı ele geçirildi. Şüphelinin festival alanına bu silahlarla nasıl sızdığı ve hedefindeki nihai planın ne olduğu sorusu gizemini korurken, şahıs tutuklanarak Mahoning County Cezaevi’ne gönderildi. Zanlıya kamu düzenini bozma ve iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.

Saldırının perde arkası soruşturuluyor: Siyasi kanattan sert tepki

Olayın ardından Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi ile Mahoning County Şerif Ofisi, saldırının siyasi bir saikle mi planlandığını yoksa bireysel bir eylem mi olduğunu belirlemek adına geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aday Amy Acton olaydan yara almadan kurtulurken kampanya sözcüsü Addie Bullock, "Bu tür şiddetin Ohio’da yeri yok" mesajını paylaştı.
Girişimin ardından siyasi arenada gerilim yükselirken kınama mesajları gecikmedi. Acton’ın Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy’nin kampanya sözcüsü Connie Luck, adayların hiçbir tehdit hissetmeden seçmenle buluşabilmesi gerektiğini vurgulayarak olayın "tamamen kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Eyaletin mevcut Valisi Mike DeWine ile Mahoning County Demokrat Parti Başkanı Chris Anderson da saldırı girişimine karşı tepkilerini sert sözlerle dile getirdi.
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