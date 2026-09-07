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ABD'de dizel fiyatı yüzde 60 artışla rekor kırdı: Enflasyon endişesi büyüyor
ABD'de dizel fiyatı yüzde 60 artışla rekor kırdı: Enflasyon endişesi büyüyor
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ABD'de dizel yakıt fiyatları rekor seviyeye yükselirken, savaşların rafinerileri devre dışı bırakması küresel yakıt arzında sıkışıklığa yol açıyor. Amerikan... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD genelinde kamyoncuların ödediği dizelin galon başına ortalama fiyatı 5.85 dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 3.71 dolarlık ortalamaya göre yaklaşık yüzde 60'lık artış anlamına geliyor.Fiyatların en yüksek olduğu eyaletlerden California'da ise dizelin galonu 7.70 dolara ulaştı. Bu, ülke ortalamasının yaklaşık 2 dolar üzerinde.Amerika merkezli CNBC'ye konuşan enerji uzmanları, dizelin ekonomide benzinden daha geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle fiyat artışının enflasyon açısından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.Dizel fiyatlarındaki yükselişin arkasında küresel rafineri kapasitesindeki kayıp bulunuyor.ABD'li petrol şirketi Valero'nun Operasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi Gary Simmons, savaşlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon varil/gün rafineri kapasitesinin devre dışı kaldığını belirtti.'Dizel bir tür gizli vergi'Uzmanlara göre dizel fiyatlarındaki yükseliş yalnızca akaryakıt faturalarını artırmıyor. Taşıma maliyetlerinin yükselmesi, kamyon ve demiryolu taşımacılığıyla tüketiciye ulaştırılan mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıyor.Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra dizel piyasasındaki arz sıkışıklığı da küresel enflasyon açısından yakından izleniyor. Savaşların uzaması ve daha fazla rafinerinin devre dışı kalması halinde yakıt fiyatlarındaki baskının daha da artabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ingilterenin-en-buyuk-otomobil-ureticisi-4-bin-kisiyi-isten-cikariyor-1108553928.html
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abd, amerika, cnbc

ABD'de dizel fiyatı yüzde 60 artışla rekor kırdı: Enflasyon endişesi büyüyor

13:06 07.09.2026
© REUTERS Mike BlakeABD benzin fiyatları
ABD benzin fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© REUTERS Mike Blake
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ABD'de dizel yakıt fiyatları rekor seviyeye yükselirken, savaşların rafinerileri devre dışı bırakması küresel yakıt arzında sıkışıklığa yol açıyor. Amerikan basını, taşımacılıktan tarıma, sanayiden ısınmaya kadar ekonominin birçok alanında kullanılan dizeldeki artışın, tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırmasından endişe edildiğini aktarıyor.
ABD genelinde kamyoncuların ödediği dizelin galon başına ortalama fiyatı 5.85 dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 3.71 dolarlık ortalamaya göre yaklaşık yüzde 60'lık artış anlamına geliyor.
Fiyatların en yüksek olduğu eyaletlerden California'da ise dizelin galonu 7.70 dolara ulaştı. Bu, ülke ortalamasının yaklaşık 2 dolar üzerinde.
Amerika merkezli CNBC'ye konuşan enerji uzmanları, dizelin ekonomide benzinden daha geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle fiyat artışının enflasyon açısından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
Dizel fiyatlarındaki yükselişin arkasında küresel rafineri kapasitesindeki kayıp bulunuyor.
ABD'li petrol şirketi Valero'nun Operasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi Gary Simmons, savaşlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon varil/gün rafineri kapasitesinin devre dışı kaldığını belirtti.

'Dizel bir tür gizli vergi'

Uzmanlara göre dizel fiyatlarındaki yükseliş yalnızca akaryakıt faturalarını artırmıyor. Taşıma maliyetlerinin yükselmesi, kamyon ve demiryolu taşımacılığıyla tüketiciye ulaştırılan mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıyor.
Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra dizel piyasasındaki arz sıkışıklığı da küresel enflasyon açısından yakından izleniyor. Savaşların uzaması ve daha fazla rafinerinin devre dışı kalması halinde yakıt fiyatlarındaki baskının daha da artabileceği değerlendiriliyor.
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