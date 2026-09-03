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Duygusal zeka değil: Yaşlılıkta güçlü hafızanın sırrı başka
Duygusal zeka değil: Yaşlılıkta güçlü hafızanın sırrı başka
Sputnik Türkiye
İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, uzun yıllar boyunca eğitim alan, zihinsel açıdan zorlayıcı işlerde çalışan ve zihni aktif tutan uğraşlarla ilgilenen... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Trieste'deki Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 65-84 yaş arasındaki 45 sağlıklı yetişkin incelendi. Katılımcıların yaşam boyu eğitim düzeyi, mesleklerinin zihinsel gereklilikleri ve zihinsel açıdan aktif hobileri değerlendirilerek "bilişsel rezerv" düzeyleri belirlendi. Ayrıca katılımcıların duygusal zekaları da ölçüldü.Katılımcılara farklı duygular ifade eden yüzlerin yer aldığı bir hafıza testi uygulandı. Test, yüzün duygusuna veya yaşına odaklanmalarını gerektirdi ve giderek zorlaştırıldı. Sonuçlar, bilişsel rezervi daha yüksek olan kişilerin testin kolay ya da zor olmasından, yüzün mutlu veya öfkeli olmasından bağımsız olarak daha yüksek doğruluk gösterdiğini ortaya koydu.'Duygusal zeka ve hafıza bağlantısı bulunmadı'Araştırmada bilişsel rezervin hafıza doğruluğuyla ilişkili olduğu, ancak daha hızlı tepki verme anlamına gelmediği görüldü. Başka bir ifadeyle, zihinsel olarak aktif bir yaşam hafızada doğru yanıt verme becerisiyle bağlantılıyken, tepki hızını artırmadı.Duygusal zeka ise hafıza doğruluğuyla bağlantılı bulunmadı. Bunun yerine yalnızca belirli durumlarda tepki hızını etkiledi. Duygusal zekası yüksek katılımcılar, duyguları göz ardı edip yüzlerin yaşına odaklandıkları testlerde mutlu yüzlere daha hızlı tepki verirken, doğrudan duyguyu değerlendirmeleri istendiğinde bu ilişki tersine döndü.Araştırmacılar, bulguların zihinsel olarak aktif kalmanın ileri yaşlarda hafızayı koruduğunu düşündürdüğünü belirtiyor. Ancak bilişsel rezervi yaşamın ilerleyen dönemlerinde artırmanın hafızayı gerçekten güçlendirip güçlendiremeyeceği henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/bilim-insanlarindan-hafiza-kesfi-unutulan-anilar-geri-getirilebilir-mi-1107849020.html
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hafıza, bulmaca
hafıza, bulmaca

Duygusal zeka değil: Yaşlılıkta güçlü hafızanın sırrı başka

17:16 03.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYaşlı birey (Temsili Görsel)
Yaşlı birey (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, uzun yıllar boyunca eğitim alan, zihinsel açıdan zorlayıcı işlerde çalışan ve zihni aktif tutan uğraşlarla ilgilenen kişilerin ileri yaşlarda hafıza testlerinde daha doğru sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Duygusal zekanın ise hafızayla doğrudan ilişkisi bulunmadı.
Trieste'deki Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 65-84 yaş arasındaki 45 sağlıklı yetişkin incelendi. Katılımcıların yaşam boyu eğitim düzeyi, mesleklerinin zihinsel gereklilikleri ve zihinsel açıdan aktif hobileri değerlendirilerek "bilişsel rezerv" düzeyleri belirlendi. Ayrıca katılımcıların duygusal zekaları da ölçüldü.
Katılımcılara farklı duygular ifade eden yüzlerin yer aldığı bir hafıza testi uygulandı. Test, yüzün duygusuna veya yaşına odaklanmalarını gerektirdi ve giderek zorlaştırıldı. Sonuçlar, bilişsel rezervi daha yüksek olan kişilerin testin kolay ya da zor olmasından, yüzün mutlu veya öfkeli olmasından bağımsız olarak daha yüksek doğruluk gösterdiğini ortaya koydu.

'Duygusal zeka ve hafıza bağlantısı bulunmadı'

Araştırmada bilişsel rezervin hafıza doğruluğuyla ilişkili olduğu, ancak daha hızlı tepki verme anlamına gelmediği görüldü. Başka bir ifadeyle, zihinsel olarak aktif bir yaşam hafızada doğru yanıt verme becerisiyle bağlantılıyken, tepki hızını artırmadı.
Duygusal zeka ise hafıza doğruluğuyla bağlantılı bulunmadı. Bunun yerine yalnızca belirli durumlarda tepki hızını etkiledi. Duygusal zekası yüksek katılımcılar, duyguları göz ardı edip yüzlerin yaşına odaklandıkları testlerde mutlu yüzlere daha hızlı tepki verirken, doğrudan duyguyu değerlendirmeleri istendiğinde bu ilişki tersine döndü.
Araştırmacılar, bulguların zihinsel olarak aktif kalmanın ileri yaşlarda hafızayı koruduğunu düşündürdüğünü belirtiyor. Ancak bilişsel rezervi yaşamın ilerleyen dönemlerinde artırmanın hafızayı gerçekten güçlendirip güçlendiremeyeceği henüz bilinmiyor.
Sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
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