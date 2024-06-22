https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html

Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente bir kez daha saldırdığını bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T22:09+0300

2024-06-22T22:09+0300

2024-06-22T22:09+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

insansız hava aracı (iha)

saldırı

kent

ukrayna silahlı kuvvetleri

kiev

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentinin Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.Senovoz “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar'a yeniden saldırıyor, son bir saat içindeüç İHA saldırısı kaydedildi" ifadelerine yer verdi.Belediye Başkanı, İHA’lardan birinin daha önce saldırıya uğrayan ‘Raduga’ trafo merkezinin yakınına indirildiğini, diğer ikisinin ise yerleşim bölgesinde patladığını kaydetti.Saldırılar sonucunda bir kadının yaralandığını belirten Senovoz, saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve açık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'a yönelik saldırılarının sistematik hale geldiğini kaydeden Senovoz, Kiev'in kentin sivil altyapısını bombalamasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.Senovoz, Ukrayna ordusunun kentin altyapı tesislerine yönelik saldırılarının amacının halkı korkutmak ve terrorize etmek olduğuna dikkat çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) başta olmak üzere uluslararası izleme kuruluşlarının Kiev'in eylemlerine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukrayna-ihalarinin-zaporojye-ngsye-saldiri-tehdidi-devam-ediyor-1082680973.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, insansız hava aracı (iha), saldırı, kent, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)