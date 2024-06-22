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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html
Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente bir kez daha saldırdığını bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T22:09+0300
2024-06-22T22:09+0300
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saldırı
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ukrayna silahlı kuvvetleri
kiev
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentinin Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.Senovoz “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar'a yeniden saldırıyor, son bir saat içindeüç İHA saldırısı kaydedildi" ifadelerine yer verdi.Belediye Başkanı, İHA’lardan birinin daha önce saldırıya uğrayan ‘Raduga’ trafo merkezinin yakınına indirildiğini, diğer ikisinin ise yerleşim bölgesinde patladığını kaydetti.Saldırılar sonucunda bir kadının yaralandığını belirten Senovoz, saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve açık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'a yönelik saldırılarının sistematik hale geldiğini kaydeden Senovoz, Kiev'in kentin sivil altyapısını bombalamasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.Senovoz, Ukrayna ordusunun kentin altyapı tesislerine yönelik saldırılarının amacının halkı korkutmak ve terrorize etmek olduğuna dikkat çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) başta olmak üzere uluslararası izleme kuruluşlarının Kiev'in eylemlerine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukrayna-ihalarinin-zaporojye-ngsye-saldiri-tehdidi-devam-ediyor-1082680973.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, insansız hava aracı (iha), saldırı, kent, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, insansız hava aracı (iha), saldırı, kent, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi

22:09 22.06.2024
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente bir kez daha saldırdığını bildirdi.
Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentinin Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.
Senovoz “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar'a yeniden saldırıyor, son bir saat içindeüç İHA saldırısı kaydedildi" ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı, İHA’lardan birinin daha önce saldırıya uğrayan ‘Raduga’ trafo merkezinin yakınına indirildiğini, diğer ikisinin ise yerleşim bölgesinde patladığını kaydetti.
Saldırılar sonucunda bir kadının yaralandığını belirten Senovoz, saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve açık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'a yönelik saldırılarının sistematik hale geldiğini kaydeden Senovoz, Kiev'in kentin sivil altyapısını bombalamasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Senovoz, Ukrayna ordusunun kentin altyapı tesislerine yönelik saldırılarının amacının halkı korkutmak ve terrorize etmek olduğuna dikkat çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) başta olmak üzere uluslararası izleme kuruluşlarının Kiev'in eylemlerine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
Ukrayna krizi
‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’
11 Nisan, 18:27
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