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Nepal'de inanılmaz kurtuluş: 10 gün enkaz altında hayatta kaldı
Nepal'de inanılmaz kurtuluş: 10 gün enkaz altında hayatta kaldı
Sputnik Türkiye
Nepal'deki sellerde öldüğü düşünülen ve ailesinin yas törenine başladığı Chandika Kumari Shrestha, 10 gün sonra çöken evinin içinde sağ bulundu. Yaşlı kadın... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T18:15+0300
2026-09-06T18:15+0300
dünya
nepal
sel
arama kurtarma
yas
kayıp
ölü
mahsur kalma
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Nepal'de bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken dikkat çekici bir kurtuluş yaşandı. En ağır etkilenen bölgelerden Betrawati köyünde kaybolan Shrestha'nın ailesi ölümünü kabullenerek 11 günlük yas törenine başlamıştı. Ancak ekipler, kaybolmasından 10 gün sonra kadının çöken evinden gelen sesi duydu.Shrestha'nın dört katlı evi sel sularıyla sürüklenmiş, yapı su ve çamurun ortasında kalmıştı. Polis ekipleri enkazın çevresinde arama yaptığı sırada içeriden bir ses duydu.Ekipler yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından Shrestha'ya dar bir boşlukta ulaştı. Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra askeri hastaneye kaldırıldı.Yaklaşık 5 bin kişi hala kayıpBuzul çökmesinin yol açtığı sellerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yaklaşık 5 bin kişiden hala haber alınamıyor. Shrestha'nın bulunduğu Betrawati'de yüzlerce kişi kayıp durumda ve ekipler enkaz altında aramalarını sürdürüyor.Kasabanın pazarı ve bazıları dört katlı olan konutların büyük bölümü selin taşıdığı enkazın altında neredeyse tamamen gömüldü. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasındaki boşluklara girerek hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.Shrestha'nın kurtarılmasından beş gün önce Betrawati'nin pazar bölgesindeki bir binada 24 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.Yetkililer, umutların azalmasına rağmen tünellerde ve sertleşmiş kalın çamur tabakalarının altındaki binalarda yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor. Cuma gününden bu yana Trishuli Nehri yakınındaki tünellerden biri Çin vatandaşı olmak üzere üç kişi sağ çıkarıldı. Bölgede 900'den fazla kişinin mahsur kaldığı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abdde-ara-secimler-oncesi-dikkat-ceken-anket-bagimsizlar-demokratlara-yoneliyor-1108539251.html
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nepal, sel, arama kurtarma, yas, kayıp, ölü, mahsur kalma
nepal, sel, arama kurtarma, yas, kayıp, ölü, mahsur kalma

Nepal'de inanılmaz kurtuluş: 10 gün enkaz altında hayatta kaldı

18:15 06.09.2026
© AP Photo / Dar YasinNepal'de inanılmaz kurtuluş: 10 gün enkaz altında hayatta kaldı
Nepal'de inanılmaz kurtuluş: 10 gün enkaz altında hayatta kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AP Photo / Dar Yasin
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Nepal'deki sellerde öldüğü düşünülen ve ailesinin yas törenine başladığı Chandika Kumari Shrestha, 10 gün sonra çöken evinin içinde sağ bulundu. Yaşlı kadın, su ve çamurun arasında kalan dar bir hava boşluğunda hayatta kaldı.
Nepal'de bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken dikkat çekici bir kurtuluş yaşandı.
En ağır etkilenen bölgelerden Betrawati köyünde kaybolan Shrestha'nın ailesi ölümünü kabullenerek 11 günlük yas törenine başlamıştı. Ancak ekipler, kaybolmasından 10 gün sonra kadının çöken evinden gelen sesi duydu.
Shrestha'nın dört katlı evi sel sularıyla sürüklenmiş, yapı su ve çamurun ortasında kalmıştı. Polis ekipleri enkazın çevresinde arama yaptığı sırada içeriden bir ses duydu.
Polis memuru Mahendra Darnal, "Evin çevresinde yürürken 'Beni kurtarın' diye bir ses duyduk" dedi.
Ekipler yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından Shrestha'ya dar bir boşlukta ulaştı. Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra askeri hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 5 bin kişi hala kayıp

Buzul çökmesinin yol açtığı sellerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yaklaşık 5 bin kişiden hala haber alınamıyor. Shrestha'nın bulunduğu Betrawati'de yüzlerce kişi kayıp durumda ve ekipler enkaz altında aramalarını sürdürüyor.
Kasabanın pazarı ve bazıları dört katlı olan konutların büyük bölümü selin taşıdığı enkazın altında neredeyse tamamen gömüldü. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasındaki boşluklara girerek hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
Shrestha'nın kurtarılmasından beş gün önce Betrawati'nin pazar bölgesindeki bir binada 24 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
Yetkililer, umutların azalmasına rağmen tünellerde ve sertleşmiş kalın çamur tabakalarının altındaki binalarda yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor. Cuma gününden bu yana Trishuli Nehri yakınındaki tünellerden biri Çin vatandaşı olmak üzere üç kişi sağ çıkarıldı. Bölgede 900'den fazla kişinin mahsur kaldığı düşünülüyor.
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