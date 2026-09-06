https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/tartistigi-engelliyi-darp-ettigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-supheli-icin-adli-kontrol-karari-1108542663.html

Engelli bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol kararı

Engelli bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol kararı

Sputnik Türkiye

Adana’da tartıştığı bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T20:50+0300

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Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilinden inen C.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle işitme engelli M.S. ile tartıştı.Bu sırada, C.D'nin darp ettiği M.S. yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin müdahalesinin ardından şüpheli C.D. olay yerinden uzaklaştı.Evine dönen M.S'nin yüzündeki şişlikleri gören ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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