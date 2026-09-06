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Engelli bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol kararı
Engelli bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol kararı
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Adana’da tartıştığı bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilinden inen C.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle işitme engelli M.S. ile tartıştı.Bu sırada, C.D'nin darp ettiği M.S. yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin müdahalesinin ardından şüpheli C.D. olay yerinden uzaklaştı.Evine dönen M.S'nin yüzündeki şişlikleri gören ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bingolde-siddetli-ruzgar-ucan-cati-parcalari-agaclari-devirdi-1108541861.html
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türkiye, engelli, adana
türkiye, engelli, adana

Engelli bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol kararı

20:50 06.09.2026
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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Adana’da tartıştığı bireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilinden inen C.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle işitme engelli M.S. ile tartıştı.
Bu sırada, C.D'nin darp ettiği M.S. yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin müdahalesinin ardından şüpheli C.D. olay yerinden uzaklaştı.
Evine dönen M.S'nin yüzündeki şişlikleri gören ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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