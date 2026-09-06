https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bingolde-siddetli-ruzgar-ucan-cati-parcalari-agaclari-devirdi-1108541861.html
Bingöl'de şiddetli rüzgar: Uçan çatı parçaları ağaçları devirdi
Bingöl'de şiddetli rüzgar: Uçan çatı parçaları ağaçları devirdi
Sputnik Türkiye
Bingöl'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle kentte çatılar uçtu. Kopan parçalarsa ağaçların devrilmesine neden oldu. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T18:54+0300
2026-09-06T18:54+0300
2026-09-06T18:55+0300
türki̇ye
bingöl
çatı
şiddetli rüzgar
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Bingöl'de zaman zaman şiddetlenen rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/denizlide-restorandaki-silahli-kavgada-3-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108540875.html
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bingöl, çatı, şiddetli rüzgar
bingöl, çatı, şiddetli rüzgar
Bingöl'de şiddetli rüzgar: Uçan çatı parçaları ağaçları devirdi
18:54 06.09.2026 (güncellendi: 18:55 06.09.2026)
Bingöl'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle kentte çatılar uçtu. Kopan parçalarsa ağaçların devrilmesine neden oldu.
Bingöl'de zaman zaman şiddetlenen rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.
Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.