https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bingolde-siddetli-ruzgar-ucan-cati-parcalari-agaclari-devirdi-1108541861.html

Bingöl'de şiddetli rüzgar: Uçan çatı parçaları ağaçları devirdi

Bingöl'de şiddetli rüzgar: Uçan çatı parçaları ağaçları devirdi

Sputnik Türkiye

Bingöl'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle kentte çatılar uçtu. Kopan parçalarsa ağaçların devrilmesine neden oldu. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T18:54+0300

2026-09-06T18:54+0300

2026-09-06T18:55+0300

türki̇ye

bingöl

çatı

şiddetli rüzgar

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Bingöl'de zaman zaman şiddetlenen rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/denizlide-restorandaki-silahli-kavgada-3-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108540875.html

türki̇ye

bingöl

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bingöl, çatı, şiddetli rüzgar