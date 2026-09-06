https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin Amerikan fiyatlarına etkisinin 'ihmal edilebilir' düzeyde kalacağını savunurken, kuzey komşusunu “küçük havlayan bir köpek”e benzetti.

2026-09-06T11:53+0300

2026-09-06T11:53+0300

2026-09-06T11:53+0300

dünya

scott bessent

kanada

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105049503_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6e33017358b7bd35587c8c7f3793feba.jpg

Amerika merkezli Fox News'te Laura Trump'ın “Kanada ile ticaret savaşı nasıl sonuçlanır?” sorusuna Bessent, köpek benzetmesiyle yanıt verdi:'Fırsat verildi, istemediler'Bessent, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin “büyük bir ticaret anlaşması fırsatını” reddettiğini de öne sürdü: “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler.”Yatırımcı kökenli ABD Hazine Bakanı, tarifelerin ABD enflasyonuna etkisini de “Bize pek bir zararı yok” sözleriyle yorumladı ve “Kanada tarifelerinin ABD fiyatları üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı etkisini kimse göstersin, tartışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.ABD-Kanada ticaret gerilimiABD ve Kanada arasındaki ticaret gerilimi, Ağustos 2026 sonu itibarıyla müzakerelerin tıkanmasıyla tam ölçekli bir ticaret krizine dönüştü.ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki karşılıklı yaptırım ve sert açıklamalar, iki ülke ekonomik ilişkilerini kopma noktasına getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-ontario-golunun-adini-degistirdi-kanada-dev-tabelayla-karsilik-verdi-1108365498.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

scott bessent, kanada, abd