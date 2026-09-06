https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin Amerikan fiyatlarına etkisinin 'ihmal edilebilir' düzeyde kalacağını savunurken, kuzey komşusunu “küçük havlayan bir köpek”e benzetti.
2026-09-06T11:53+0300
2026-09-06T11:53+0300
2026-09-06T11:53+0300
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Amerika merkezli Fox News'te Laura Trump'ın “Kanada ile ticaret savaşı nasıl sonuçlanır?” sorusuna Bessent, köpek benzetmesiyle yanıt verdi:'Fırsat verildi, istemediler'Bessent, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin “büyük bir ticaret anlaşması fırsatını” reddettiğini de öne sürdü: “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler.”Yatırımcı kökenli ABD Hazine Bakanı, tarifelerin ABD enflasyonuna etkisini de “Bize pek bir zararı yok” sözleriyle yorumladı ve “Kanada tarifelerinin ABD fiyatları üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı etkisini kimse göstersin, tartışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.ABD-Kanada ticaret gerilimiABD ve Kanada arasındaki ticaret gerilimi, Ağustos 2026 sonu itibarıyla müzakerelerin tıkanmasıyla tam ölçekli bir ticaret krizine dönüştü.ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki karşılıklı yaptırım ve sert açıklamalar, iki ülke ekonomik ilişkilerini kopma noktasına getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-ontario-golunun-adini-degistirdi-kanada-dev-tabelayla-karsilik-verdi-1108365498.html
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scott bessent, kanada, abd
scott bessent, kanada, abd
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin Amerikan fiyatlarına etkisinin 'ihmal edilebilir' düzeyde kalacağını söylerken, kuzey komşusunu 'küçük havlayan bir köpek'e benzetti.
Amerika merkezli Fox News'te Laura Trump'ın “Kanada ile ticaret savaşı nasıl sonuçlanır?” sorusuna Bessent, köpek benzetmesiyle yanıt verdi:
Bir Alman çoban köpeğim vardı. Parkta onu sürekli rahatsız eden bir sosis köpek vardı. Bana bunu hatırlatıyor. Bu küçük havlayan köpek uzun süre 50 kiloluk Alman çobanına havladı. Çoban köpeğim, onu uzun süre görmezden geldi, ta ki bir gün artık yeter diyene kadar.
'Fırsat verildi, istemediler'
Bessent, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin “büyük bir ticaret anlaşması fırsatını” reddettiğini de öne sürdü: “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler.”
Yatırımcı kökenli ABD Hazine Bakanı, tarifelerin ABD enflasyonuna etkisini de “Bize pek bir zararı yok” sözleriyle yorumladı ve “Kanada tarifelerinin ABD fiyatları üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı etkisini kimse göstersin, tartışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.
ABD-Kanada ticaret gerilimi
ABD ve Kanada arasındaki ticaret gerilimi, Ağustos 2026 sonu itibarıyla müzakerelerin tıkanmasıyla tam ölçekli bir ticaret krizine dönüştü.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki karşılıklı yaptırım ve sert açıklamalar, iki ülke ekonomik ilişkilerini kopma noktasına getirdi.