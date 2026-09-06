https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-meclis-baskani-kalibaf-oyunun-kurallari-degisti-1108535385.html

Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak

Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak

Sputnik Türkiye

ABD-İran savaşıyla ilgili “Oyunun kuralları değişti” diyen Kalibaf, “Şu andan itibaren, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha ağır bir karşılık görecektir” ifadelerini kullandı.

2026-09-06T12:49+0300

2026-09-06T12:49+0300

2026-09-06T13:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

muhammed bakır kalibaf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_921939c537ebdbb9e5e8a82da1f7cf1f.jpg

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Telegram’daki sosyal medya hesabından yürüttüğü savaşta, ABD ve İran arasında son yaşananlara değindi.Kalibaf, ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.Kalibaf, Telegram kanalında yayınlanan konuşmasında, şunları ekledi: Bu açıklama, ABD'nin Körfez'de İran'a ait çeşitli tankerleri vurmasından bir gün sonra geldi.ABD-İran arasında son gelişmelerABD ordusu,dün İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ın (CENTCOM) Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecen-3-petrol-tankeri-ile-diger-bolgelerde-abd-baglantili-3-gemiyi-1108527605.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhammed bakır kalibaf