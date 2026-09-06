https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-meclis-baskani-kalibaf-oyunun-kurallari-degisti-1108535385.html
Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak
Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak
Sputnik Türkiye
ABD-İran savaşıyla ilgili “Oyunun kuralları değişti” diyen Kalibaf, “Şu andan itibaren, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha ağır bir karşılık görecektir” ifadelerini kullandı.
2026-09-06T12:49+0300
2026-09-06T12:49+0300
2026-09-06T13:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
muhammed bakır kalibaf
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Telegram’daki sosyal medya hesabından yürüttüğü savaşta, ABD ve İran arasında son yaşananlara değindi.Kalibaf, ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.Kalibaf, Telegram kanalında yayınlanan konuşmasında, şunları ekledi: Bu açıklama, ABD'nin Körfez'de İran'a ait çeşitli tankerleri vurmasından bir gün sonra geldi.ABD-İran arasında son gelişmelerABD ordusu,dün İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ın (CENTCOM) Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecen-3-petrol-tankeri-ile-diger-bolgelerde-abd-baglantili-3-gemiyi-1108527605.html
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muhammed bakır kalibaf
Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak
12:49 06.09.2026 (güncellendi: 13:27 06.09.2026)
ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşla ilgili “Oyunun kuralları değişti” ifadelerini kullanan Kalibaf, “Şu andan itibaren, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılık görecektir” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Telegram’daki sosyal medya hesabından yürüttüğü savaşta, ABD ve İran arasında son yaşananlara değindi.
Kalibaf, ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.
Kalibaf, Telegram kanalında yayınlanan konuşmasında, şunları ekledi:
Şu andan itibaren, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı, daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılık görecektir.
Bu açıklama, ABD'nin Körfez'de İran'a ait çeşitli tankerleri vurmasından bir gün sonra geldi.
ABD-İran arasında son gelişmeler
ABD ordusu,dün İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ın (CENTCOM) Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dediği aktarıldı.