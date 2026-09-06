Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-meclis-baskani-kalibaf-oyunun-kurallari-degisti-1108535385.html
Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak
Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak
Sputnik Türkiye
ABD-İran savaşıyla ilgili “Oyunun kuralları değişti” diyen Kalibaf, “Şu andan itibaren, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha ağır bir karşılık görecektir” ifadelerini kullandı.
2026-09-06T12:49+0300
2026-09-06T13:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
muhammed bakır kalibaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_921939c537ebdbb9e5e8a82da1f7cf1f.jpg
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Telegram’daki sosyal medya hesabından yürüttüğü savaşta, ABD ve İran arasında son yaşananlara değindi.Kalibaf, ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.Kalibaf, Telegram kanalında yayınlanan konuşmasında, şunları ekledi: Bu açıklama, ABD'nin Körfez'de İran'a ait çeşitli tankerleri vurmasından bir gün sonra geldi.ABD-İran arasında son gelişmelerABD ordusu,dün İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ın (CENTCOM) Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecen-3-petrol-tankeri-ile-diger-bolgelerde-abd-baglantili-3-gemiyi-1108527605.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_128:0:2153:1519_1920x0_80_0_0_e944fb89b13957884225c805064b9342.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed bakır kalibaf
muhammed bakır kalibaf

Kalibaf: Oyunun kuralları değişti, daha acı verici olacak

12:49 06.09.2026 (güncellendi: 13:27 06.09.2026)
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
Abone ol
ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşla ilgili “Oyunun kuralları değişti” ifadelerini kullanan Kalibaf, “Şu andan itibaren, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılık görecektir” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Telegram’daki sosyal medya hesabından yürüttüğü savaşta, ABD ve İran arasında son yaşananlara değindi.
Kalibaf, ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.
Kalibaf, Telegram kanalında yayınlanan konuşmasında, şunları ekledi:

Şu andan itibaren, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı, daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılık görecektir.

Bu açıklama, ABD'nin Körfez'de İran'a ait çeşitli tankerleri vurmasından bir gün sonra geldi.

ABD-İran arasında son gelişmeler

ABD ordusu,dün İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ın (CENTCOM) Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dediği aktarıldı.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала