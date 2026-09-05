https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecen-3-petrol-tankeri-ile-diger-bolgelerde-abd-baglantili-3-gemiyi-1108527605.html

İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda altı gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T23:06+0300

2026-09-05T23:06+0300

2026-09-05T23:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

i̇ran devrim muhafızları

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankeri ile ABD'ye ait üç gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankerine ve Amerika'ya ait üç gemiye saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi. Saldırıların, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

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hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları