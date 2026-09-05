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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecen-3-petrol-tankeri-ile-diger-bolgelerde-abd-baglantili-3-gemiyi-1108527605.html
İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda altı gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T23:06+0300
2026-09-05T23:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
i̇ran devrim muhafızları
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankeri ile ABD'ye ait üç gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankerine ve Amerika'ya ait üç gemiye saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi. Saldırıların, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
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hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları
hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları

İran: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

23:06 05.09.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazlİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda altı gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankeri ile ABD'ye ait üç gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotalardan seyreden üç petrol tankerine ve Amerika'ya ait üç gemiye saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.
Saldırıların, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.
CENTCOM, İran'a yeni saldırıları bu fotoğraflarla duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
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