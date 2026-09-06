https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-devrim-muhafizlari-abdye-ait-bir-ucak-gemisi-ile-bir-muhrip-gemiyi-hedef-aldik-1108530979.html

İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

2026-09-06T09:54+0300

2026-09-06T09:54+0300

2026-09-06T09:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

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Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri yayımlandı.Bildiride, İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.Söz konusu saldırının ardından uçak gemisi ve muhrip geminin hasar aldığı ve bulundukları konumdan farklı bölgelere çekildiği ifade edildi.Bildiride ayrıca, İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğu ve ABD'nin girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verilmeye devam edileceği kaydedildi.

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