https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-devrim-muhafizlari-abdye-ait-bir-ucak-gemisi-ile-bir-muhrip-gemiyi-hedef-aldik-1108530979.html
İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık
İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.
2026-09-06T09:54+0300
2026-09-06T09:54+0300
2026-09-06T09:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
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Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri yayımlandı.Bildiride, İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.Söz konusu saldırının ardından uçak gemisi ve muhrip geminin hasar aldığı ve bulundukları konumdan farklı bölgelere çekildiği ifade edildi.Bildiride ayrıca, İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğu ve ABD'nin girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verilmeye devam edileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abye-seyahat-edenleri-yeni-sinir-kuyruklari-bekliyor-1108529880.html
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i̇ran, abd
İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri yayımlandı.
Bildiride, İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırının ardından uçak gemisi ve muhrip geminin hasar aldığı ve bulundukları konumdan farklı bölgelere çekildiği ifade edildi.
Bildiride ayrıca, İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğu ve ABD'nin girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verilmeye devam edileceği kaydedildi.