https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abye-seyahat-edenleri-yeni-sinir-kuyruklari-bekliyor-1108529880.html
AB'ye seyahat edenleri yeni sınır kuyrukları bekliyor
AB'ye seyahat edenleri yeni sınır kuyrukları bekliyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarda uyguladığı yeni dijital sınır sistemi için tanınan esneklik dönemi sona erdi.
2026-09-06T09:31+0300
2026-09-06T09:31+0300
2026-09-06T09:31+0300
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kuyruk
avrupa birliği
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AB'nin 'Giriş-Çıkış Sistemi' (EES), AB vatandaşı olmayan yolcuların Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini ve biyometrik verilerinin alınmasını öngörüyor. Sistem kapsamında yolcuların pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz görüntülerinin ve parmak izlerinin kaydedilmesi gerekiyor.Havayolu şirketleri, yoğunluğun arttığı dönemlerde sınır kontrollerinin geçici olarak durdurulmasına imkan veren esneklik uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istemişti. Ancak bu uygulama için belirlenen süre 6 Eylül'de sona erdi.Yaz sezonunun yoğun döneminde, Avrupa havalimanlarında EES nedeniyle daha önce görülen uzun kuyrukların tekrarlanmadığı belirtildi. Ancak havacılık ve turizm sektörü temsilcileri, daha büyük bir kaosun, biyometrik veri alınmasını zorunlu kılan kuralların gevşetilmesi sayesinde önlendiğini söyledi.Bazı ülkelerde uygulama gevşek sürdüAvrupa Komisyonu esneklik süresini uzatmazken, bazı AB ülkelerinde EES kontrollerinin tam olarak uygulanmayabileceği belirtiliyor.Fransa'ya Manş Denizi üzerinden seyahat eden yolcuların ise gelecek hafta itibarıyla önemli bir değişiklikle karşılaşması beklenmiyor. Bunun nedeni, Fransız makamlarının EES için kullandığı yazılımla ilgili teknik sorunların devam etmesi.Eurotunnel, Dover Limanı ve Londra St Pancras İstasyonu'ndaki Eurostar terminali tarafından yüksek maliyetle satın alınan parmak izi kiosklarının henüz faaliyete geçmediği bildirildi. Dover Limanı, gelecek hafta kontrollerde bir değişiklik beklemediğini ve otomobil sürücülerinin henüz EES kapsamında kontrole tabi tutulmadığını açıkladı.Yunanistan'da İngiliz yolculara fiili muafiyet iddiasıBir havayolu şirketinin üst düzey yetkilisi, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında EES'nin gelecek hafta itibarıyla tam olarak uygulanmasını beklemediklerini söyledi.Yetkili, özellikle Yunanistan gibi İngiliz turistlerin yoğun olarak tercih ettiği ülkelerde sınır görevlilerinin kuyrukların önüne geçebilmek için Birleşik Krallık vatandaşlarını EES kontrollerinden fiilen muaf tuttuğunu öne sürdü. Uygulamanın 6 Eylül'deki esneklik döneminin sona ermesinden sonra da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.İngiltere Seyahat Birliği Abta'nın kamu ilişkilerinden sorumlu direktörü Luke Petherbridge, EES'nin katılımcı ülkelerin tamamında tam ve istikrarlı şekilde uygulanmasına henüz zaman olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'na sınır kontrollerini geçici olarak askıya alma yetkisinin eylül sonrasında da sürdürülmesi çağrısında bulundu.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Iata) de sistem kaynaklı gecikmelerin yolcuların uçuşlarını ve aktarmalarını kaçırmasına neden olduğunu belirterek resmi esneklik süresinin uzatılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/schengen-randevulari-karaborsaya-dustu-vize-araci-kuruluslari-icin-hukuki-surec-hazirligi-1106118877.html
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ab, schengen, sınır, kuyruk, avrupa birliği
ab, schengen, sınır, kuyruk, avrupa birliği
AB'ye seyahat edenleri yeni sınır kuyrukları bekliyor
Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarda uyguladığı yeni dijital sınır sistemi için tanınan esneklik dönemi sona ererken, Avrupa'ya seyahat eden yolcuların yeniden uzun kuyruklarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.
AB'nin 'Giriş-Çıkış Sistemi' (EES), AB vatandaşı olmayan yolcuların Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini ve biyometrik verilerinin alınmasını öngörüyor. Sistem kapsamında yolcuların pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz görüntülerinin ve parmak izlerinin kaydedilmesi gerekiyor.
Havayolu şirketleri, yoğunluğun arttığı dönemlerde sınır kontrollerinin geçici olarak durdurulmasına imkan veren esneklik uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istemişti. Ancak bu uygulama için belirlenen süre 6 Eylül'de sona erdi.
Yaz sezonunun yoğun döneminde, Avrupa havalimanlarında EES nedeniyle daha önce görülen uzun kuyrukların tekrarlanmadığı belirtildi. Ancak havacılık ve turizm sektörü temsilcileri, daha büyük bir kaosun, biyometrik veri alınmasını zorunlu kılan kuralların gevşetilmesi sayesinde önlendiğini söyledi.
Bazı ülkelerde uygulama gevşek sürdü
Avrupa Komisyonu esneklik süresini uzatmazken, bazı AB ülkelerinde EES kontrollerinin tam olarak uygulanmayabileceği belirtiliyor.
Fransa'ya Manş Denizi üzerinden seyahat eden yolcuların ise gelecek hafta itibarıyla önemli bir değişiklikle karşılaşması beklenmiyor. Bunun nedeni, Fransız makamlarının EES için kullandığı yazılımla ilgili teknik sorunların devam etmesi.
Eurotunnel, Dover Limanı ve Londra St Pancras İstasyonu'ndaki Eurostar terminali tarafından yüksek maliyetle satın alınan parmak izi kiosklarının henüz faaliyete geçmediği bildirildi. Dover Limanı, gelecek hafta kontrollerde bir değişiklik beklemediğini ve otomobil sürücülerinin henüz EES kapsamında kontrole tabi tutulmadığını açıkladı.
Yunanistan'da İngiliz yolculara fiili muafiyet iddiası
Bir havayolu şirketinin üst düzey yetkilisi, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında EES'nin gelecek hafta itibarıyla tam olarak uygulanmasını beklemediklerini söyledi.
Yetkili, özellikle Yunanistan gibi İngiliz turistlerin yoğun olarak tercih ettiği ülkelerde sınır görevlilerinin kuyrukların önüne geçebilmek için Birleşik Krallık vatandaşlarını EES kontrollerinden fiilen muaf tuttuğunu öne sürdü. Uygulamanın 6 Eylül'deki esneklik döneminin sona ermesinden sonra da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
İngiltere Seyahat Birliği Abta'nın kamu ilişkilerinden sorumlu direktörü Luke Petherbridge, EES'nin katılımcı ülkelerin tamamında tam ve istikrarlı şekilde uygulanmasına henüz zaman olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'na sınır kontrollerini geçici olarak askıya alma yetkisinin eylül sonrasında da sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Iata) de sistem kaynaklı gecikmelerin yolcuların uçuşlarını ve aktarmalarını kaçırmasına neden olduğunu belirterek resmi esneklik süresinin uzatılmasını talep etti.