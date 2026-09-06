https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-irak-basbakaninin-danismani-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-irakin-kuzeyinden-de-cekilecek-1108537522.html
Irak Başbakanı'nın Danışmanı: ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ın kuzeyinden de çekilecek
Irak Başbakanı'nın Danışmanı: ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ın kuzeyinden de çekilecek
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ay sonunda hava savunma sistemleri de dahil Irak Kürt... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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Araci, AA’nın Erbil merkezli Rudaw TV’ye dayandırarak verdiği açıklamada, çekilmenin Erbil’de kalanlar da dahil olmak üzere tüm hava savunma sistemlerini kapsadığını belirtti.Araci ayrıca, asker ve askeri teçhizatın aşamalı olarak çekilmesine şimdiden başlandığını da sözlerine ekledi.Tarih, 30 Eylül olarak duyurulmuştuIrak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada, silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu duyurmuştu.ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor.ABD, 23 yıldır Irak'taABD, 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Irak'ı işgal etti. Operasyonların en yoğun olduğu 2007 yılında Irak'ta 170 bin'den fazla ABD askeri ve 135 bin özel askeri personel bulunuyordu.ABD muharip birlikleri Aralık 2011'de ülkeden çekildi. Ancak 2014 yılında IŞİD'in bölgede güç kazanması ve toprak ele geçirmesi üzerine, yerel güçlere 'danışmanlık ve eğitim vermek amacıyla' olduğu belirtilerek kurulan uluslararası koalisyon kapsamında ABD askerleri Irak'a geri döndü.Çekilme süreci başlayana kadar ABD'nin Irak'ta aktif görev yapan yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-iran-meclis-baskani-kalibaf-oyunun-kurallari-degisti-1108535385.html
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Irak Başbakanı'nın Danışmanı: ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ın kuzeyinden de çekilecek
13:52 06.09.2026 (güncellendi: 13:58 06.09.2026)
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ay sonunda hava savunma sistemleri de dahil Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) de çekileceğini söyledi.
Araci, AA’nın Erbil merkezli Rudaw TV’ye dayandırarak verdiği açıklamada, çekilmenin Erbil’de kalanlar da dahil olmak üzere tüm hava savunma sistemlerini kapsadığını belirtti.
Araci ayrıca, asker ve askeri teçhizatın aşamalı olarak çekilmesine şimdiden başlandığını da sözlerine ekledi.
Tarih, 30 Eylül olarak duyurulmuştu
Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada, silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu duyurmuştu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor.
ABD, 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Irak'ı işgal etti. Operasyonların en yoğun olduğu 2007 yılında Irak'ta 170 bin'den fazla ABD askeri ve 135 bin özel askeri personel bulunuyordu.
ABD muharip birlikleri Aralık 2011'de ülkeden çekildi. Ancak 2014 yılında IŞİD'in bölgede güç kazanması ve toprak ele geçirmesi üzerine, yerel güçlere 'danışmanlık ve eğitim vermek amacıyla' olduğu belirtilerek kurulan uluslararası koalisyon kapsamında ABD askerleri Irak'a geri döndü.
Çekilme süreci başlayana kadar ABD'nin Irak'ta aktif görev yapan yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.