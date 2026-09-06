https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/serhat-kilicin-olumu-ardindan-oyuncu-soray-uzundan-tepki-varsayimlari-gercek-gibi-sunmak-etik-degil-1108528312.html

Serhat Kılıç'ın ölümü ardından oyuncu Şoray Uzun'dan tepki: 'Varsayımları gerçek gibi sunmak etik değil'

Serhat Kılıç'ın ölümü ardından oyuncu Şoray Uzun'dan tepki: 'Varsayımları gerçek gibi sunmak etik değil'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetti. Kılıç’tan günlerdir haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncuyu evinde hareketsiz... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T09:13+0300

2026-09-06T09:13+0300

2026-09-06T09:13+0300

türki̇ye

türkiye

şoray uzun

kağıthane

ankara

adli tıp kurumu

serhat kılıç

oyuncu

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Oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu.Kız arkadaşı bulduOlay, dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül (50), oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalan ancak yanıt alamayan Esmergül, elindeki anahtarla eve girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz bulan Esmergül, nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Ölüm nedeni henüz netleşmediPolisin bilgisine başvurduğu Özlem Esmergül, Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Kılıç’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Şoray Uzun'dan tepkiKılıç’ın ölümünün ardından bazı iddialar gündeme gelirken, meslektaşı Şoray Uzun, resmî makamların açıklaması beklenmeden yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Şoray Uzun, Serhat Kılıç’ın ölümünün kendilerini derinden sarstığını söyledi. Kılıç’ın otopsi işlemlerinin tamamlandığını belirten Uzun, cenazenin ailesi Ankara’dan geldikten sonra teslim alınacağını ve defin kararını ailesinin vereceğini ifade etti. Uzun, ölüm nedeni konusunda ise şu ifadeleri kullandı:'Merhuma saygısızlık'Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Kılıç’ın ölümünün ardından çeşitli iddiaların gündeme getirilmesine de değinen Şoray Uzun, yasal süreç tamamlanmadan yapılan açıklamaların doğru olmadığını söyledi.Uzun, "Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor" dedi.Kılıç’ın çok iyi bir tiyatro oyuncusu olduğunu belirten Uzun, "Çok yetenekli, çok yönlü ve çok iyi bir aktörü; çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı."Hayat gerçekten kısa"Serhat Kılıç’la yaklaşık iki yıldır görüşemediğini anlatan Şoray Uzun, duygusal anlar yaşadı. Kılıç’ın kendisi için çok değerli bir arkadaş olduğunu belirten Uzun, yaşanan ölümün ardından insanlara sevdikleriyle görüşmeyi ertelememeleri çağrısında bulundu.Uzun, "Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün" dedi.Serhat Kılıç’ın cenazesinin ailesinin kararı doğrultusunda Ankara’da toprağa verilmesinin beklendiğini söyleyen Uzun, sözlerini "Serhat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Tüm meslektaşlarının, tiyatro camiasının, dizi ve sinema camiasının, sevenlerinin ve en başta ailesinin başı sağ olsun" diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/oyuncu-serhat-kilic-olu-bulundu-1108525145.html

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türkiye, şoray uzun, kağıthane, ankara, adli tıp kurumu, serhat kılıç, oyuncu