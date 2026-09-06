https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/sampiyon-belli-olacak-a-milli-kadin-voleybol-takiminin-final-maci-ne-zaman-saat-kacta-1108530507.html

Şampiyon belli olacak: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyon belli olacak: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finali Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T09:53+0300

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2026-09-06T09:53+0300

spor

türkiye a milli voleybol takımı

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2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen İtalya finalde Türkiye'nin rakibi oldu.Türkiye-İtalya maçı ne zaman?CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Polonya ile İtalya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.İtalya rakibine fırsat tanımadan maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - İtalya maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-sirbistani-3-0-yenerek-finale-yukseldi-1108521145.html

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Sputnik Türkiye

türkiye a milli voleybol takımı