https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-sirbistani-3-0-yenerek-finale-yukseldi-1108521145.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T17:40+0300

2026-09-05T17:40+0300

2026-09-05T18:08+0300

spor

filenin sultanları

sırbistan

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.A Milli Takım, yarın finalde Polonya-İtalya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.Ay-yıldızlı ekip, Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili performansıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçının ilk setini 25-20 kazandı.İkinci sete de iyi başlayan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 7-3. Sonrasında toparlanan Sırbistan, Vargas'ın 3 metre çizgisi ihlali sonrasında beraberliği sağladı: 12-12. Ardından toparlanan ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru Eda Erdem Dündar'ın smacıyla farkı 6'ya çıkardı: 23-17. Milli takım, hata yapmayarak karşılaşmanın ikinci setini 25-19 kazandı. Ayrıca ikinci sette Türkiye 2-1 öne geçtikten sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic 'challenge' hakkını kullandı. Sayının tekrardan Türkiye lehine verilmesinin ardından itirazlarına devam eden Terzic, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, Vargas'ın smacıyla üçüncü sete 4-0 üstün başladı. Sonrasında rakibi karşısındaki üstün oyununu devam ettiren Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın plasesiyle farkı 7'ye çıkardı: 10-3. Hücümdaki etkili performansını devam ettiren milli takım, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 20-14 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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filenin sultanları, sırbistan, türkiye a milli kadın voleybol takımı