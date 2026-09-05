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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T17:40+0300
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spor
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sırbistan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.A Milli Takım, yarın finalde Polonya-İtalya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.Ay-yıldızlı ekip, Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili performansıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçının ilk setini 25-20 kazandı.İkinci sete de iyi başlayan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 7-3. Sonrasında toparlanan Sırbistan, Vargas'ın 3 metre çizgisi ihlali sonrasında beraberliği sağladı: 12-12. Ardından toparlanan ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru Eda Erdem Dündar'ın smacıyla farkı 6'ya çıkardı: 23-17. Milli takım, hata yapmayarak karşılaşmanın ikinci setini 25-19 kazandı. Ayrıca ikinci sette Türkiye 2-1 öne geçtikten sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic 'challenge' hakkını kullandı. Sayının tekrardan Türkiye lehine verilmesinin ardından itirazlarına devam eden Terzic, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, Vargas'ın smacıyla üçüncü sete 4-0 üstün başladı. Sonrasında rakibi karşısındaki üstün oyununu devam ettiren Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın plasesiyle farkı 7'ye çıkardı: 10-3. Hücümdaki etkili performansını devam ettiren milli takım, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 20-14 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/birlesmis-milletler-afrika-kitasini-daha-dogru-sekilde-gosteren-haritalari-tesvik-edecek-abd-karsi-1108524734.html
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filenin sultanları, sırbistan, türkiye a milli kadın voleybol takımı
filenin sultanları, sırbistan, türkiye a milli kadın voleybol takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

17:40 05.09.2026 (güncellendi: 18:08 05.09.2026)
© Ağıt Erdi UlukayaA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
A Milli Takım, yarın finalde Polonya-İtalya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili performansıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçının ilk setini 25-20 kazandı.
İkinci sete de iyi başlayan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 7-3. Sonrasında toparlanan Sırbistan, Vargas'ın 3 metre çizgisi ihlali sonrasında beraberliği sağladı: 12-12. Ardından toparlanan ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru Eda Erdem Dündar'ın smacıyla farkı 6'ya çıkardı: 23-17. Milli takım, hata yapmayarak karşılaşmanın ikinci setini 25-19 kazandı. Ayrıca ikinci sette Türkiye 2-1 öne geçtikten sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic 'challenge' hakkını kullandı. Sayının tekrardan Türkiye lehine verilmesinin ardından itirazlarına devam eden Terzic, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, Vargas'ın smacıyla üçüncü sete 4-0 üstün başladı. Sonrasında rakibi karşısındaki üstün oyununu devam ettiren Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın plasesiyle farkı 7'ye çıkardı: 10-3. Hücümdaki etkili performansını devam ettiren milli takım, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 20-14 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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