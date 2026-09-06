https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/otelciler-robot-resepsiyonistlere-yoneliyor-hedef-isgucu-maliyetini-dusurmek-1108538198.html
Otelciler robot resepsiyonistlere yöneliyor: Hedef işgücü maliyetini düşürmek
Otelciler robot resepsiyonistlere yöneliyor: Hedef işgücü maliyetini düşürmek
Sputnik Türkiye
Artan işgücü maliyetleri karşısında dünyada otel ve restoran sahipleri, robotlara ve otomasyona yeniden yoğun şekilde bakmaya başladı. Tokyo’daki “Henn na” (Tuhaf) isimli otel, dünyanın ilk “robotlarla yönetilen” oteli.
2026-09-06T14:17+0300
2026-09-06T14:17+0300
2026-09-06T14:17+0300
ekonomi̇
robot
otel
resepsiyon
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Tokyo’daki otelde misafirleri, resepsiyonda robotlar karşılıyor, check-in işlemini yapıyor ve turist bilgisi veriyor. Otel yönetimi, robotların uzun vadede işgücü maliyetlerinde yüzde 75’e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor.Özellikle Avrupa ve ABD'deİngiliz basınına göre, özellikle Avrupa ve ABD’de fırlayan işgücü maliyetleri nedeniyle birçok yönetici otomasyonu ciddi bir seçenek olarak yeniden değerlendiriyor.İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle’daki Maldron Oteli ise tekerlekli “ButlerBot” adlı robotu devreye sokarak oda servisi gelirlerini ikiye katladığını duyurdu. Robot, yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına teslim ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
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robot, otel, resepsiyon
Otelciler robot resepsiyonistlere yöneliyor: Hedef işgücü maliyetini düşürmek
Artan işgücü maliyetleri karşısında dünyada otel ve restoran sahipleri, robotlara ve otomasyona yeniden yoğun şekilde bakmaya başladı. Tokyo'daki 'Henn na'isimli otel, dünyanın ilk “robotlarla yönetilen” oteli.
Tokyo’daki otelde misafirleri, resepsiyonda robotlar karşılıyor, check-in işlemini yapıyor ve turist bilgisi veriyor. Otel yönetimi, robotların uzun vadede işgücü maliyetlerinde yüzde 75’e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor.
Ancak kritik işler
hala insanlar tarafından yapılıyor: Odaların temizliği, bitkilerin sulanması ve aksaklıkların giderilmesi gibi görevler için 'sahne arkası' insan ekibi çalışmaya devam ediyor.
Özellikle Avrupa ve ABD'de
İngiliz basınına göre, özellikle Avrupa ve ABD’de fırlayan işgücü maliyetleri nedeniyle birçok yönetici otomasyonu ciddi bir seçenek olarak yeniden değerlendiriyor.
İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle’daki Maldron Oteli ise tekerlekli “ButlerBot” adlı robotu devreye sokarak oda servisi gelirlerini ikiye katladığını duyurdu. Robot, yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına teslim ediyor.