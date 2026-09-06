https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/netanyahu-hakim-karsisinda-yolsuzluk-davasinda-tempo-artiyor-1108536946.html

Netanyahu hakim karşısında: Yolsuzluk davasında tempo artıyor

Netanyahu hakim karşısında: Yolsuzluk davasında tempo artıyor

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, adli tatilin sona ermesiyle yeniden başlıyor. Yaklaşık 100 günlük savunma sürecinin... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T13:30+0300

2026-09-06T13:30+0300

2026-09-06T13:30+0300

dünya

benyamin netanyahu

ortadoğu

i̇srail

kudüs bölge mahkemesi

yolsuzluk

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İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yargılanmasına, mahkemelerdeki adli tatilin bitişinin ardından bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ek tanıkların dinleneceği duruşma ile devam edilecek.İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, ifade verme işlemi biten Netanyahu'nun duruşmalarının hızlanması planlanıyor.Netanyahu'nun yaklaşık 100 gün süren savunmasının ardından, bugün İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılacak duruşmayla birlikte, savunma tanıkları ve davadaki diğer sanıkların tek tek kürsüye çıkması bekleniyor.Mahkeme hakimlerinin, Netanyahu'yu duruşmalara katılma yükümlülüğünden muaf tutma kararı aldığı belirtilen haberde, bu hafta 4 gün duruşma yapılacağı ve sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceği kaydedildi.Haberde, duruşmaların ekimde haftada 5 gün yapılacağı, bunun bir dava için İsrail tarihinde görülmemiş bir tempo anlamına geldiği değerlendirmesine yer verildi.İsrail Başbakanı, '1000', '2000' ve '4000' dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında 'rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılanıyor.Netanyahu'nun yargılanmasına İsrail mahkemelerindeki yaz tatili nedeniyle haziranda ara verilmişti.

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benyamin netanyahu, ortadoğu, i̇srail, kudüs bölge mahkemesi, yolsuzluk