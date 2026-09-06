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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/netanyahu-hakim-karsisinda-yolsuzluk-davasinda-tempo-artiyor-1108536946.html
Netanyahu hakim karşısında: Yolsuzluk davasında tempo artıyor
Netanyahu hakim karşısında: Yolsuzluk davasında tempo artıyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, adli tatilin sona ermesiyle yeniden başlıyor. Yaklaşık 100 günlük savunma sürecinin... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T13:30+0300
2026-09-06T13:30+0300
dünya
benyamin netanyahu
ortadoğu
i̇srail
kudüs bölge mahkemesi
yolsuzluk
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İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yargılanmasına, mahkemelerdeki adli tatilin bitişinin ardından bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ek tanıkların dinleneceği duruşma ile devam edilecek.İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, ifade verme işlemi biten Netanyahu'nun duruşmalarının hızlanması planlanıyor.Netanyahu'nun yaklaşık 100 gün süren savunmasının ardından, bugün İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılacak duruşmayla birlikte, savunma tanıkları ve davadaki diğer sanıkların tek tek kürsüye çıkması bekleniyor.Mahkeme hakimlerinin, Netanyahu'yu duruşmalara katılma yükümlülüğünden muaf tutma kararı aldığı belirtilen haberde, bu hafta 4 gün duruşma yapılacağı ve sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceği kaydedildi.Haberde, duruşmaların ekimde haftada 5 gün yapılacağı, bunun bir dava için İsrail tarihinde görülmemiş bir tempo anlamına geldiği değerlendirmesine yer verildi.İsrail Başbakanı, '1000', '2000' ve '4000' dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında 'rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılanıyor.Netanyahu'nun yargılanmasına İsrail mahkemelerindeki yaz tatili nedeniyle haziranda ara verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
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benyamin netanyahu, ortadoğu, i̇srail, kudüs bölge mahkemesi, yolsuzluk
benyamin netanyahu, ortadoğu, i̇srail, kudüs bölge mahkemesi, yolsuzluk

Netanyahu hakim karşısında: Yolsuzluk davasında tempo artıyor

13:30 06.09.2026
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, adli tatilin sona ermesiyle yeniden başlıyor. Yaklaşık 100 günlük savunma sürecinin ardından ek tanıkların dinleneceği davada, duruşmaların ekimden itibaren haftada 5 gün yapılması planlanıyor.
İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yargılanmasına, mahkemelerdeki adli tatilin bitişinin ardından bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ek tanıkların dinleneceği duruşma ile devam edilecek.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, ifade verme işlemi biten Netanyahu'nun duruşmalarının hızlanması planlanıyor.
Netanyahu'nun yaklaşık 100 gün süren savunmasının ardından, bugün İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılacak duruşmayla birlikte, savunma tanıkları ve davadaki diğer sanıkların tek tek kürsüye çıkması bekleniyor.
Mahkeme hakimlerinin, Netanyahu'yu duruşmalara katılma yükümlülüğünden muaf tutma kararı aldığı belirtilen haberde, bu hafta 4 gün duruşma yapılacağı ve sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceği kaydedildi.
Haberde, duruşmaların ekimde haftada 5 gün yapılacağı, bunun bir dava için İsrail tarihinde görülmemiş bir tempo anlamına geldiği değerlendirmesine yer verildi.
İsrail Başbakanı, '1000', '2000' ve '4000' dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında 'rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılanıyor.
Netanyahu'nun yargılanmasına İsrail mahkemelerindeki yaz tatili nedeniyle haziranda ara verilmişti.
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