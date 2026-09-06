https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/nefes-alamama-sikayetiyle-hastaneye-gitti-akcigerinden-sarimsak-cikti-1108535570.html

Nefes alamama şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden sarımsak çıktı

Nefes alamama şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden sarımsak çıktı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin, 6 ay önce soluk borusundan akciğerine... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T13:08+0300

2026-09-06T13:08+0300

2026-09-06T13:08+0300

yaşam

afyonkarahisar

sarımsak

nefes

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Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin, 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı.Nefes darlığı sebebiyle hastaneye gittiÇobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama gibi şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görülen Arslan, bronkoskopi işlemine alındığında, şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu tespit edildi.Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.'Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş'Balcı, asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç'ın hastayı değerlendirdikten sonra akciğerde kitle gördüklerini söyledi.Hastayı bronkoskopi işlemine aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:'Şimdi rahatım'Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu dile getirdi.Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor günler geçirdiğini vurgulayan Arslan, "Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık." ifadelerini kullandı.

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