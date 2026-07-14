https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yeni-arastirmadan-ters-kose-sigara-icmeyen-genclerde-akciger-kanseri-artiyor-1107238698.html

Yeni araştırmadan ters köşe: Sigara içmeyen gençlerde akciğer kanseri artıyor

Yeni araştırmadan ters köşe: Sigara içmeyen gençlerde akciğer kanseri artıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, sigara içmeyen gençlerde artan akciğer kanseri vakalarının arkasında, sağlıklı besinlerin kendisinin değil, üzerlerindeki... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T12:58+0300

2026-07-14T12:58+0300

2026-07-14T12:58+0300

sağlik

pestisit

akciğer

kanser

akciğer kanseri

sigara

sebze

meyve

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Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Norris Kapsamlı Kanser Merkezi tarafından yürütülen araştırma, özellikle 50 yaş altındaki sigara içmeyen kişilerde görülen akciğer kanseri vakalarına odaklandı. Bulgular, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin (AACR) yıllık toplantısında sunuldu.Araştırmada incelenen hastaların büyük bölümünün, ortalama ABD vatandaşına kıyasla daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tükettiği belirlendi. Bilim insanları ise bunun nedeninin sağlıklı besinler olmadığını, bu ürünlerde bulunabilen pestisit kalıntılarının olabileceğini düşünüyor.Şüphe gıdalarda değil, pestisitlerdeAraştırmacılar, organik olmayan meyve, sebze ve tam tahılların, süt ürünleri, et ve birçok işlenmiş gıdaya göre daha fazla pestisit kalıntısı içerebildiğini belirtti. Ayrıca daha önce yapılan çalışmaların, uzun süre pestisitlere maruz kalan tarım işçilerinde akciğer kanseri riskinin daha yüksek olduğunu gösterdiği hatırlatıldı.Araştırmada ayrıca 50 yaş altındaki sigara içmeyen kadınların, aynı yaş grubundaki erkeklere göre daha sık akciğer kanserine yakalandığı görüldü. Kadınların aynı zamanda daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tükettiği de kaydedildi.Kesin sonuç için yeni çalışmalar yapılacakAraştırma kapsamında 50 yaşından önce akciğer kanseri tanısı alan 187 kişi incelendi. Katılımcıların büyük bölümünün hiç sigara içmediği ve hastalığın, sigaraya bağlı gelişen akciğer kanserinden biyolojik olarak farklı bir tür olduğu belirtildi.Araştırmacılar, katılımcıların beslenme düzenini Sağlıklı Beslenme Endeksi (HEI) ile değerlendirdi. Hastaların ortalama puanı 65 olurken, ABD genelinde bu ortalama 57 olarak hesaplandı.Bilim insanları, çalışmada bireylerin tükettiği gıdalardaki pestisit miktarının doğrudan ölçülmediğini, yalnızca daha önce yayımlanmış ortalama kalıntı verilerinden yararlanıldığını vurguladı.Araştırmacılar, mevcut bulguların pestisitlerin akciğer kanserine neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca olası bir bağlantıya işaret ettiğini ve bunun doğrulanması için kapsamlı klinik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/dev-arastirma-yasadiginiz-ulke-bunama-riskinizi-etkileyebilir-1107224001.html

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pestisit , akciğer, kanser, akciğer kanseri, sigara, sebze, meyve