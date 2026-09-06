https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/lavrov-almanyanin-rusya-karsiti-eylemlerini-yorumladi-gercek-bir-savasin-baslangici-1108541144.html

Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini yorumladı: Gerçek bir savaşın başlangıcı

Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini yorumladı: Gerçek bir savaşın başlangıcı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından başlattığı Rusya karşıtı eylemlerini... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T17:50+0300

2026-09-06T17:50+0300

2026-09-06T17:50+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

almanya

suçlama

leipzig

leipzig/halle

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi.Lavrov, Rus medyasına verdiği demeçte, “Leipzig, havalimanı. Orada bir insansız hava aracı (İHA) buldular. Rus İHA’sı olduğunu söylediler, ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.Rus bakan, Alman yetkililerinin Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatıldığını, ayrıca Berlin'deki Rus Evi'nin faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedildiğini duyurduklarını hatırlatarak, “İkinci Dünya Savaşı'ndan, daha doğrusu Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum” diye konuştu.Lavrov, Rus büyükelçilerinin Batı ülkelerinin içişleri bakanlıklarına çağrılmasını ise ‘dış etki’ arayışı olarak nitelendirdi:Ne olmuştu?5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, suçlama, leipzig, leipzig/halle, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey neçayev, batı