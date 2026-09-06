https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/lavrov-almanyanin-rusya-karsiti-eylemlerini-yorumladi-gercek-bir-savasin-baslangici-1108541144.html
Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini yorumladı: Gerçek bir savaşın başlangıcı
Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini yorumladı: Gerçek bir savaşın başlangıcı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından başlattığı Rusya karşıtı eylemlerini... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T17:50+0300
2026-09-06T17:50+0300
2026-09-06T17:50+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
almanya
suçlama
leipzig
leipzig/halle
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi.Lavrov, Rus medyasına verdiği demeçte, “Leipzig, havalimanı. Orada bir insansız hava aracı (İHA) buldular. Rus İHA’sı olduğunu söylediler, ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.Rus bakan, Alman yetkililerinin Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatıldığını, ayrıca Berlin'deki Rus Evi'nin faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedildiğini duyurduklarını hatırlatarak, “İkinci Dünya Savaşı'ndan, daha doğrusu Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum” diye konuştu.Lavrov, Rus büyükelçilerinin Batı ülkelerinin içişleri bakanlıklarına çağrılmasını ise ‘dış etki’ arayışı olarak nitelendirdi:Ne olmuştu?5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slutskiy-trump-avrupadaki-savas-yanlilarini-susturdu-1108516761.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, suçlama, leipzig, leipzig/halle, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey neçayev, batı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, suçlama, leipzig, leipzig/halle, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey neçayev, batı
Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini yorumladı: Gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından başlattığı Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi.
Lavrov, Rus medyasına verdiği demeçte, “Leipzig, havalimanı. Orada bir insansız hava aracı (İHA) buldular. Rus İHA’sı olduğunu söylediler, ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Rus bakan, Alman yetkililerinin Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatıldığını, ayrıca Berlin'deki Rus Evi'nin faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedildiğini duyurduklarını hatırlatarak, “İkinci Dünya Savaşı'ndan, daha doğrusu Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum” diye konuştu.
Lavrov, Rus büyükelçilerinin Batı ülkelerinin içişleri bakanlıklarına çağrılmasını ise ‘dış etki’ arayışı olarak nitelendirdi:
Onlar için dış etki önemli. Bir başka olayın suçunu da bize atabileceklerine karar verdiler.
5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.
Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.