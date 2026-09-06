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KPSS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 6 Eylül Pazar KPSS sınav saati
KPSS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 6 Eylül Pazar KPSS sınav saati
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Kamuda görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün yapılıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.KPSS saat kaçta?ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başladı.Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek.KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumu ise saat 10.15'te başlayacak.KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.
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KPSS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 6 Eylül Pazar KPSS sınav saati

09:43 06.09.2026 (güncellendi: 10:22 06.09.2026)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AA
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Kamuda görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün yapılıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

KPSS saat kaçta?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başladı.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumu ise saat 10.15'te başlayacak.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.
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