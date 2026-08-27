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KPSS sınav yerleri açıklandı: Giriş belgesi nasıl sorgulanır?
KPSS sınav yerleri açıklandı: Giriş belgesi nasıl sorgulanır?
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ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini 27 Ağustos... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.Adaylar, KPSS sınava giriş belgelerini 27 Ağustos saat 11.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.Belgelere erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.ÖSYM’den saat 10.00 uyarısıÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylara sınav binasına giriş saati konusunda da uyarıda bulundu.Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."
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KPSS sınav yerleri açıklandı: Giriş belgesi nasıl sorgulanır?

11:20 27.08.2026 (güncellendi: 11:22 27.08.2026)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini 27 Ağustos saat 11.00’den itibaren ÖSYM AİS üzerinden edinebilecek. ÖSYM, sınav günü adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Adaylar, KPSS sınava giriş belgelerini 27 Ağustos saat 11.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.

KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Belgelere erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

ÖSYM’den saat 10.00 uyarısı

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylara sınav binasına giriş saati konusunda da uyarıda bulundu.
Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."
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