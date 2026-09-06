https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/israil-ordusu-lubnanin-guneyinde-3-bolgeye-hava-saldirilari-duzenledi-1108528225.html

Lübnan'ın güneyinde 3 bölgeye bombardıman, İsrail'den 'yeni tampon bölge' planı

Lübnan'ın güneyinde 3 bölgeye bombardıman, İsrail'den 'yeni tampon bölge' planı

Sputnik Türkiye

İsrail güçleri, güneydeki Nebatiye vilayetinde bulunan Arab Salim beldesinde daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı hedef aldı. Saldırılar ayrıca... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T09:10+0300

2026-09-06T09:10+0300

2026-09-06T09:12+0300

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İsrail ordusu sözcüsü Ella Vavya, X hesabından yaptığı paylaşımda bir binayı kırmızı renkle işaretleyen harita yayımlayarak bölge sakinlerinden "derhal bölgeyi terk etmelerini" istemiş ve binaya yönelik saldırının yakın olduğunu belirtmişti.Vavya, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu ve saldırının Hizbullah tarafından İsrail güçlerine yönelik gönderilen insansız hava araçlarına karşılık olarak düzenleneceğini öne sürmüştü. 'Gri hat' mı? İsrail basını, ülkenin, Lübnan topraklarında 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı yazdı. İsrail devlet televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge (tampon bölge) kurmayı planladığı ve Nebatiye'de Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının "gri hat" adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlemekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği kaydedildi. Söz konusu planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda karar verilmesi için görüşmeler yapılacağı belirtildi. İsrail, mavi hattan 10 km içerideLübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim devam ederken, İsrail'in Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 5'ini işgal ettiği belirtiliyor. İsrail'in kontrolündeki alanın, Birleşmiş Milletler tarafından Lübnan ile İsrail arasındaki sınır olarak belirlenen Mavi Hat'tan yaklaşık 10 kilometre içeriye uzandığı ifade ediliyor.Bölgede son saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreciİsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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