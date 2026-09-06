https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/iran-petrol-bakani-hurmuz-gerilimine-ragmen-kapasite-gunluk-3-milyon-varile-cikti-1108534803.html
Irak Petrol Bakanı: Hürmüz gerilimine rağmen kapasite günlük 3 milyon varile çıktı
Irak Petrol Bakanı: Hürmüz gerilimine rağmen kapasite günlük 3 milyon varile çıktı
Sputnik Türkiye
ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük yaklaşık 3 milyon varil olarak açıklandı.
2026-09-06T12:23+0300
2026-09-06T12:23+0300
2026-09-06T12:24+0300
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Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, ülkesinin eylül ayından itibaren ham petrol ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi.İhracatın artırılması için önemli stratejik planların hayata geçirileceğini belirten Hudayyir, 5 milyon varillik hedefe Suriye'de Fişhabur ve Banyas'a uzanan stratejik petrol hatlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat noktalarının tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi.Irak'ın petrol üretimi gerilemiştiYaklaşık 145 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçılarından biri sayılıyor.Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında yüzde 60 gerileyerek günlük 3.3 milyon varilden 1.3 milyon varile düşmüştü.Temmuz ve ağustos aylarında başlayan toparlanmayla birlikte Irak'ın petrol ihracat kapasitesinde artış kaydedilmeye başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
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irak, petrol, hürmüz boğazı
irak, petrol, hürmüz boğazı
Irak Petrol Bakanı: Hürmüz gerilimine rağmen kapasite günlük 3 milyon varile çıktı
12:23 06.09.2026 (güncellendi: 12:24 06.09.2026)
ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük yaklaşık 3 milyon varil olarak açıklandı.
Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, ülkesinin eylül ayından itibaren ham petrol ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi.
Hudayyir, hükümetin petrol ihracat kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarmayı
planladığını ifade etti.
İhracatın artırılması için önemli stratejik planların hayata geçirileceğini belirten Hudayyir, 5 milyon varillik hedefe Suriye'de Fişhabur ve Banyas'a uzanan stratejik petrol hatlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat noktalarının tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi.
Irak'ın petrol üretimi gerilemişti
Yaklaşık 145 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçılarından biri sayılıyor.
Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında yüzde 60 gerileyerek günlük 3.3 milyon varilden 1.3 milyon varile düşmüştü.
Temmuz ve ağustos aylarında başlayan toparlanmayla birlikte Irak'ın petrol ihracat kapasitesinde artış kaydedilmeye başlandı.