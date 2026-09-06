https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/girnedeki-gemi-kazasinda-1-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1108542873.html
Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T21:15+0300
2026-09-06T21:15+0300
2026-09-06T22:20+0300
türki̇ye
girne
deniz kuvvetleri komutanlığı
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108400493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b577040b79123a05f65463dc529f58b1.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/antalyanin-serik-ilcesinde-orman-yangini-cikti-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor--1108542144.html
türki̇ye
girne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108400493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cfd8d8e466c0618f0e2574b9b93b3f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
girne, deniz kuvvetleri komutanlığı, son dakika
girne, deniz kuvvetleri komutanlığı, son dakika
Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
21:15 06.09.2026 (güncellendi: 22:20 06.09.2026)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.
Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.
Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.
TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.
Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.
Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.