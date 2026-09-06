https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/girnedeki-gemi-kazasinda-1-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1108542873.html

Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T21:15+0300

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türki̇ye

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deniz kuvvetleri komutanlığı

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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girne, deniz kuvvetleri komutanlığı, son dakika