https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/derbide-aci-olay-tribunde-hayatini-kaybetti-1108532818.html

Derbide acı olay: Tribünde hayatını kaybetti

Derbide acı olay: Tribünde hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma esnasında sarı-lacivertli tribünde maçı takip... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T11:22+0300

2026-09-06T11:22+0300

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spor

fenerbahçe

beşiktaş

chobani

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.Karşılaşma esnasında acı bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli tribünde maçı takip eden Yaşar Gerçek, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.Kalp krizi geçirdiMücadelenin ardından Fenerbahçe resmi X hesabı, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasını paylaştı.Diğer yandan Beşiktaş cephesi de resmi X hesabından, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.

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