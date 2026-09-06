https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/derbide-aci-olay-tribunde-hayatini-kaybetti-1108532818.html
Derbide acı olay: Tribünde hayatını kaybetti
Derbide acı olay: Tribünde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma esnasında sarı-lacivertli tribünde maçı takip... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T11:22+0300
2026-09-06T11:22+0300
2026-09-06T11:37+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
chobani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108532945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2513f61e48efadac140e7729eb7dd82.jpg
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.Karşılaşma esnasında acı bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli tribünde maçı takip eden Yaşar Gerçek, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.Kalp krizi geçirdiMücadelenin ardından Fenerbahçe resmi X hesabı, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasını paylaştı.Diğer yandan Beşiktaş cephesi de resmi X hesabından, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/aziz-yildirimdan-hakem-tepkisi-ve-tffye-kritik-cagri-gerekirse-ligleri-erteleyin-1108529295.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108532945_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9fc429c7382f4610a7918ba185888306.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, beşiktaş, chobani
fenerbahçe, beşiktaş, chobani
Derbide acı olay: Tribünde hayatını kaybetti
11:22 06.09.2026 (güncellendi: 11:37 06.09.2026)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma esnasında sarı-lacivertli tribünde maçı takip eden Yaşar Gerçek, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Karşılaşma esnasında acı bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli tribünde maçı takip eden Yaşar Gerçek, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe resmi X hesabı, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasını paylaştı.
Diğer yandan Beşiktaş cephesi de resmi X hesabından, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.