https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/denizlide-restorandaki-silahli-kavgada-3-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108540875.html

Denizli'de restorandaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'de restorandaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T16:42+0300

2026-09-06T16:42+0300

2026-09-06T16:42+0300

türki̇ye

denizli

silahlı saldırı

ölüm

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İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren restoranda iki grup arasında "alacak verecek anlaşmazlığı" nedeniyle tartışma çıktı.Ateş açıldıTartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Kazan ve Cumali Kazan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktıYaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suphi Bozat (40), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerinde terk edilen şüphelilere ait otomobilde inceleme yapan ekipler, başka bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmaları kapsamında 3 zanlıyı gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/gulistan-doku-sorusturmasinda-firari-suphelinin-fbi-ifadesine-ulasildi-1108539477.html

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denizli, silahlı saldırı, ölüm