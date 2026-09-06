https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bilim-insanlarindan-yeni-hipotez-ayda-uzayli-kalintilari-aranacak-1108530322.html
Bilim insanlarından yeni hipotez: Ay'da uzaylı kalıntıları aranacak
Bilim insanlarından yeni hipotez: Ay'da uzaylı kalıntıları aranacak
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskobik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. İşte detaylar...
2026-09-06T09:47+0300
2026-09-06T09:47+0300
2026-09-06T09:47+0300
yaşam
ay
uzaylı
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SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, geçmişte yaşamış teknolojik uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan mikroskobik parçaların uzayda yayılmış ve bir kısmının Ay yüzeyine ulaşmış olabileceği öne sürüldü.Araştırmacılar, söz konusu parçacıkların bulunması halinde bunların dünya dışı teknolojik uygarlıkların izlerini taşıyabileceğini belirtiyor. Çalışma henüz hakem değerlendirmesi aşamasında bulunuyor.Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarda Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi.'Mikroskobik otonom makineler' iddiasıEkip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey V. Arkhipov'a atıfla "Arkhipov parçacıkları" adını verdi.Bilim insanları ayrıca, uzaylı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler için göndermiş olabileceği mikroskobik otonom makinelerin bulunabileceğini de değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'in adı verilerek "Bracewell parçacıkları" denildi.Araştırmacılar, parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş Sistemi ile kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle, söz konusu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor.Ay toprağı taranacakHipotezi test etmek için araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev öneriyor. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddeler aranması planlanıyor.Bir parçacığın Dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal "parmak izinin" analiz edilmesi gerekecek.Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın Dünya dışında var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/nasanin-ay-ussu-planlari-yatti-ogrenmemiz-gerekenler-hakkinda-hicbir-sey-bilmiyoruz-1106900520.html
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ay, uzaylı
Bilim insanlarından yeni hipotez: Ay'da uzaylı kalıntıları aranacak
Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskobik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi.
SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, geçmişte yaşamış teknolojik uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan mikroskobik parçaların uzayda yayılmış ve bir kısmının Ay yüzeyine ulaşmış olabileceği öne sürüldü.
Araştırmacılar, söz konusu parçacıkların bulunması halinde bunların dünya dışı teknolojik uygarlıkların izlerini taşıyabileceğini belirtiyor. Çalışma henüz hakem değerlendirmesi aşamasında bulunuyor.
Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarda Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi.
'Mikroskobik otonom makineler' iddiası
Ekip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey V. Arkhipov'a atıfla "Arkhipov parçacıkları" adını verdi.
Bilim insanları ayrıca, uzaylı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler için göndermiş olabileceği mikroskobik otonom makinelerin bulunabileceğini de değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'in adı verilerek "Bracewell parçacıkları" denildi.
Araştırmacılar, parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş Sistemi ile kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle, söz konusu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor.
Hipotezi test etmek için araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev öneriyor. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddeler aranması planlanıyor.
Ancak bilim insanları önemli bir sorunla karşı karşıya: Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı
çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların uzaylılara değil, insanlığın eski görevlerine ait olma ihtimali yüksek.
Bir parçacığın Dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal "parmak izinin" analiz edilmesi gerekecek.
Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın Dünya dışında var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor.