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NASA'nın 'Ay üssü' planları yattı: 'Öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz'
NASA'nın 'Ay üssü' planları yattı: 'Öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz'
Sputnik Türkiye
NASA, Ay'a insanlı görevler ve kalıcı bir ay üssü kurma hedefi doğrultusunda mevcut bilgilerin henüz yeterli olmadığını açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T04:57+0300
2026-07-01T04:57+0300
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NASA'nın Ay Üssü Program Yöneticisi Carlos Garcia-Galan, ABD'nin Ay'a insan gönderecek ve burada kalıcı bir üs kuracak düzeyde yeterli bilgiye henüz sahip olmadığını söyledi.Garcia-Galan bir basın toplantısında, şöyle konuştu:Bu eksikliklerin giderilebilmesi için Ay yüzeyine bilimsel ekipman yerleştirilmesinin, yer altı ve yüzey kaynaklarının araştırılmasının ve çevresel koşulların ayrıntılı biçimde incelenmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.Garcia-Galan, NASA'nın Ay keşif programının bir sonraki aşamasında farklı iniş bölgelerinin test edileceğini belirterek, şunları söyledi:Kalıcı bir ay üssünün güçlü bir altyapı gerektirdiğine işaret eden Garcia-Galan, uzun vadeli insan varlığını mümkün kılacak teknolojilerin programın ilk safhalarında sahada denenmesinin planlandığını söyledi.Öte yandan NASA Başkanı Jared Isaacman, kurumun özellikle Ay'ın en zorlu ve riskli bölgelerine yönelik çok sayıda küçük ölçekli insansız görev hazırlığında olduğunu açıkladı:Planlar ne?NASA'nın takvimine göre, başlangıçta 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Artemis III insanlı Ay inişi, 2028'e ertelendi ve bu görevin Artemis IV kapsamında yapılması öngörülüyor.Bu süreçten önce ise 2027'den itibaren Ay'a düzenli insansız görevler düzenlenmesi planlanıyor. NASA, 2029 yılına kadar Ay yüzeyine güvenilir erişim sağlamayı ve burada kapsamlı bilimsel deneyler gerçekleştirmeyi hedefliyor.Ajansın uzun vadeli planları arasında, Ay'da ilk operasyonel üs altyapısının kurulması ve 2032 yılına kadar yüzeyde sürekli insan varlığını destekleyecek bir yapının oluşturulması da yer alıyor.
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jared isaacman, ay, nasa, güney kutbu
jared isaacman, ay, nasa, güney kutbu
NASA'nın 'Ay üssü' planları yattı: 'Öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz'
NASA, Ay'a insanlı görevler ve kalıcı bir ay üssü kurma hedefi doğrultusunda mevcut bilgilerin henüz yeterli olmadığını açıkladı.
NASA'nın Ay Üssü Program Yöneticisi Carlos Garcia-Galan, ABD'nin Ay'a insan gönderecek ve burada kalıcı bir üs kuracak düzeyde yeterli bilgiye henüz sahip olmadığını söyledi.
Garcia-Galan bir basın toplantısında, şöyle konuştu:
"Ay hakkında çok şey biliyoruz, Güney Kutbu hakkında da biraz bilgimiz var, ancak insanları oraya göndermeden ve gerçekten bir ay üssü kurmadan önce öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz"
Bu eksikliklerin giderilebilmesi için Ay yüzeyine bilimsel ekipman yerleştirilmesinin, yer altı ve yüzey kaynaklarının araştırılmasının ve çevresel koşulların ayrıntılı biçimde incelenmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.
Garcia-Galan, NASA'nın Ay keşif programının bir sonraki aşamasında farklı iniş bölgelerinin test edileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Ay'da bir üs kurmak için kalıcı bir altyapıya ve orada uzun süreli, nihayetinde kalıcı bir varlığa ihtiyacımız olacak; bu nedenle, bunu yapmamızı sağlayacak bazı teknolojileri birinci aşamanın başlarında deneyeceğiz"
Kalıcı bir ay üssünün güçlü bir altyapı gerektirdiğine işaret eden Garcia-Galan, uzun vadeli insan varlığını mümkün kılacak teknolojilerin programın ilk safhalarında sahada denenmesinin planlandığını söyledi.
Öte yandan NASA Başkanı Jared Isaacman, kurumun özellikle Ay'ın en zorlu ve riskli bölgelerine yönelik çok sayıda küçük ölçekli insansız görev hazırlığında olduğunu açıkladı:
Ay'ın Güney Kutbu'na gitmek ve bu gibi sürekli gölgeli bölgelerde çalışabilmek son derece zor
NASA'nın takvimine göre, başlangıçta 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Artemis III insanlı Ay inişi, 2028'e ertelendi ve bu görevin Artemis IV kapsamında yapılması öngörülüyor.
Bu süreçten önce ise 2027'den itibaren Ay'a düzenli insansız görevler düzenlenmesi planlanıyor. NASA, 2029 yılına kadar Ay yüzeyine güvenilir erişim sağlamayı ve burada kapsamlı bilimsel deneyler gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Ajansın uzun vadeli planları arasında, Ay'da ilk operasyonel üs altyapısının kurulması ve 2032 yılına kadar yüzeyde sürekli insan varlığını destekleyecek bir yapının oluşturulması da yer alıyor.