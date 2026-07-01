https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/nasanin-ay-ussu-planlari-yatti-ogrenmemiz-gerekenler-hakkinda-hicbir-sey-bilmiyoruz-1106900520.html

NASA'nın 'Ay üssü' planları yattı: 'Öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz'

NASA'nın 'Ay üssü' planları yattı: 'Öğrenmemiz gerekenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz'

Sputnik Türkiye

NASA, Ay'a insanlı görevler ve kalıcı bir ay üssü kurma hedefi doğrultusunda mevcut bilgilerin henüz yeterli olmadığını açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T04:57+0300

2026-07-01T04:57+0300

2026-07-01T04:57+0300

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NASA'nın Ay Üssü Program Yöneticisi Carlos Garcia-Galan, ABD'nin Ay'a insan gönderecek ve burada kalıcı bir üs kuracak düzeyde yeterli bilgiye henüz sahip olmadığını söyledi.Garcia-Galan bir basın toplantısında, şöyle konuştu:Bu eksikliklerin giderilebilmesi için Ay yüzeyine bilimsel ekipman yerleştirilmesinin, yer altı ve yüzey kaynaklarının araştırılmasının ve çevresel koşulların ayrıntılı biçimde incelenmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.Garcia-Galan, NASA'nın Ay keşif programının bir sonraki aşamasında farklı iniş bölgelerinin test edileceğini belirterek, şunları söyledi:Kalıcı bir ay üssünün güçlü bir altyapı gerektirdiğine işaret eden Garcia-Galan, uzun vadeli insan varlığını mümkün kılacak teknolojilerin programın ilk safhalarında sahada denenmesinin planlandığını söyledi.Öte yandan NASA Başkanı Jared Isaacman, kurumun özellikle Ay'ın en zorlu ve riskli bölgelerine yönelik çok sayıda küçük ölçekli insansız görev hazırlığında olduğunu açıkladı:Planlar ne?NASA'nın takvimine göre, başlangıçta 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Artemis III insanlı Ay inişi, 2028'e ertelendi ve bu görevin Artemis IV kapsamında yapılması öngörülüyor.Bu süreçten önce ise 2027'den itibaren Ay'a düzenli insansız görevler düzenlenmesi planlanıyor. NASA, 2029 yılına kadar Ay yüzeyine güvenilir erişim sağlamayı ve burada kapsamlı bilimsel deneyler gerçekleştirmeyi hedefliyor.Ajansın uzun vadeli planları arasında, Ay'da ilk operasyonel üs altyapısının kurulması ve 2032 yılına kadar yüzeyde sürekli insan varlığını destekleyecek bir yapının oluşturulması da yer alıyor.

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jared isaacman, ay, nasa, güney kutbu