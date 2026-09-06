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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bakan-simsek-egitim-enflasyonunda-yuksek-artislari-mesru-kilacak-hicbir-zemin-gormuyoruz-1108538843.html
Bakan Şimşek: Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz
Bakan Şimşek: Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ""Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz" dedi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T15:01+0300
2026-09-06T15:01+0300
ekonomi̇
özel okul
özel okul fiyatları
özel okul ücretleri
özel okullar
devlet okulu
mehmet şimşek
orta vadeli program (ovp)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel okul ücretleri"Eğitimde fiyat artışları 2023'te yüzde 92, 2024'te yüzde 66, geçen sene de yüzde 66. Geçen sene düzenleme yaptık, bu sene yüzde 53. Yani burada manşet enflasyondan ciddi bir kopuş var. Bunun mutlaka ilgili kurum tarafından, kurallara uyulup uyulmadığı açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 90'ı çocuklarını devlet okullarına gönderiyor. Devlet okullarında ne harç var ne kitap ücreti var. Buradaki eğitim enflasyonu rakamları daha çok özel okulların ücret artışlarını ifade ediyor. Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net. Çünkü manşet enflasyon yüzde 31,5 iken eğitim enflasyonu yüzde 53'ün üzerindeyse burada bir sorun var demektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bakanlik-acikladi-turk-ozel-okullarinda-yabanci-ad-donemi-sona-eriyor-1108255504.html
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özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, özel okullar, devlet okulu, mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp)
özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, özel okullar, devlet okulu, mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp)

Bakan Şimşek: Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz

15:01 06.09.2026
© Celal GüneşMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ""Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel okul ücretleri

"Eğitimde fiyat artışları 2023'te yüzde 92, 2024'te yüzde 66, geçen sene de yüzde 66. Geçen sene düzenleme yaptık, bu sene yüzde 53. Yani burada manşet enflasyondan ciddi bir kopuş var. Bunun mutlaka ilgili kurum tarafından, kurallara uyulup uyulmadığı açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 90'ı çocuklarını devlet okullarına gönderiyor. Devlet okullarında ne harç var ne kitap ücreti var. Buradaki eğitim enflasyonu rakamları daha çok özel okulların ücret artışlarını ifade ediyor. Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net. Çünkü manşet enflasyon yüzde 31,5 iken eğitim enflasyonu yüzde 53'ün üzerindeyse burada bir sorun var demektir."
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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Bakanlık açıkladı: Türk özel okullarında 'yabancı ad' dönemi sona eriyor, isimlerini değiştirecekler
26 Ağustos, 12:26
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