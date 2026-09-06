https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bakan-simsek-egitim-enflasyonunda-yuksek-artislari-mesru-kilacak-hicbir-zemin-gormuyoruz-1108538843.html

Bakan Şimşek: Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz

Bakan Şimşek: Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ""Eğitim enflasyonunda yüksek artışları meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz" dedi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T15:01+0300

2026-09-06T15:01+0300

2026-09-06T15:01+0300

ekonomi̇

özel okul

özel okul fiyatları

özel okul ücretleri

özel okullar

devlet okulu

mehmet şimşek

orta vadeli program (ovp)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel okul ücretleri"Eğitimde fiyat artışları 2023'te yüzde 92, 2024'te yüzde 66, geçen sene de yüzde 66. Geçen sene düzenleme yaptık, bu sene yüzde 53. Yani burada manşet enflasyondan ciddi bir kopuş var. Bunun mutlaka ilgili kurum tarafından, kurallara uyulup uyulmadığı açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 90'ı çocuklarını devlet okullarına gönderiyor. Devlet okullarında ne harç var ne kitap ücreti var. Buradaki eğitim enflasyonu rakamları daha çok özel okulların ücret artışlarını ifade ediyor. Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net. Çünkü manşet enflasyon yüzde 31,5 iken eğitim enflasyonu yüzde 53'ün üzerindeyse burada bir sorun var demektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bakanlik-acikladi-turk-ozel-okullarinda-yabanci-ad-donemi-sona-eriyor-1108255504.html

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özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, özel okullar, devlet okulu, mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp)