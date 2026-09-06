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Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı
Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T09:37+0300
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yaşam
ankara
yol
emniyet müdürlüğü
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
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ankara, yol, emniyet müdürlüğü
ankara, yol, emniyet müdürlüğü

Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı

09:37 06.09.2026
© AA / Adem Kutucuİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AA / Adem Kutucu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:
"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı"
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