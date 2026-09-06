https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-kapali-1108529642.html
Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı
Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T09:37+0300
2026-09-06T09:37+0300
2026-09-06T09:37+0300
yaşam
ankara
yol
emniyet müdürlüğü
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
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ankara, yol, emniyet müdürlüğü
ankara, yol, emniyet müdürlüğü
Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:
"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı"