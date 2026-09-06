https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-kapali-1108529642.html

Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı

Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar kapalı

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T09:37+0300

2026-09-06T09:37+0300

2026-09-06T09:37+0300

yaşam

ankara

yol

emniyet müdürlüğü

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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html

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ankara, yol, emniyet müdürlüğü