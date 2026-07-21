https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html

Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı

Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı

Sputnik Türkiye

Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken, en büyük kusur yine sürücülerde. Ölümcül kazaların baş faili... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T09:59+0300

2026-07-21T09:59+0300

2026-07-21T10:01+0300

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trafik kazası

trafik cezası

trafik ihlali

emniyet genel müdürü

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ülke geneline ilişkin aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. En çok yandan çarpmalı kaza oluyorÖlümlü, yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerine bakıldığında en çok yandan çarpmalar ön plana çıkıyor. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken, devrilme/savrulma/takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda.En büyük kusur sürücüdeÖlümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.En çok otomobillerde ölümlü kaza oluyorÖlümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.En çok maddi hasarlı kaza hangi ilde?Haziran ayında en çok maddi hasarlı trafik kazası olan şehir Ankara oldu. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis oldu. Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etti. Yıl genelinde ise Ankara 40 bin 232 kaza, İstanbul 34 bin 245 kaza, İzmir ise 13 bin 564 kazayla öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ak-partili-vekil-ve-oglu-trafik-kazasi-gecirdi-1-olu-1106776065.html

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i̇stanbul, ankara, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, emniyet genel müdürü