https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı
Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı
Sputnik Türkiye
Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken, en büyük kusur yine sürücülerde. Ölümcül kazaların baş faili... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ülke geneline ilişkin aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. En çok yandan çarpmalı kaza oluyorÖlümlü, yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerine bakıldığında en çok yandan çarpmalar ön plana çıkıyor. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken, devrilme/savrulma/takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda.En büyük kusur sürücüdeÖlümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.En çok otomobillerde ölümlü kaza oluyorÖlümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.En çok maddi hasarlı kaza hangi ilde?Haziran ayında en çok maddi hasarlı trafik kazası olan şehir Ankara oldu. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis oldu. Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etti. Yıl genelinde ise Ankara 40 bin 232 kaza, İstanbul 34 bin 245 kaza, İzmir ise 13 bin 564 kazayla öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ak-partili-vekil-ve-oglu-trafik-kazasi-gecirdi-1-olu-1106776065.html
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i̇stanbul, ankara, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, emniyet genel müdürü
i̇stanbul, ankara, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, emniyet genel müdürü
Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı
09:59 21.07.2026 (güncellendi: 10:01 21.07.2026)
Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken, en büyük kusur yine sürücülerde. Ölümcül kazaların baş faili hız olurken, Ankara hasarlı kaza oranı ile İstanbul'u geride bıraktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ülke geneline ilişkin aylık trafik istatistik bültenini yayımladı.
Haziran ayında 61 bin 277 trafik kazası meydana geldi.
2026 yılı toplamında ise 328 bin 29 kaza oldu.
En çok yandan çarpmalı kaza oluyor
Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerine bakıldığında en çok yandan çarpmalar ön plana çıkıyor. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken, devrilme/savrulma/takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda.
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.
Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.
En çok otomobillerde ölümlü kaza oluyor
Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.
En çok maddi hasarlı kaza hangi ilde?
Haziran ayında en çok maddi hasarlı trafik kazası olan şehir Ankara oldu. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis oldu. Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etti. Yıl genelinde ise Ankara 40 bin 232 kaza, İstanbul 34 bin 245 kaza, İzmir ise 13 bin 564 kazayla öne çıktı.