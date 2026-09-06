https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ankarada-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasi-gozalti-sayisi-17-oldu-firarilerin-malvarliklarina-tedbir-1108541020.html
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Gözaltı sayısı 17 oldu, firarilerin malvarlıklarına tedbir gündemde
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Gözaltı sayısı 17 oldu, firarilerin malvarlıklarına tedbir gündemde
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Böylece gözaltına alınan... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T17:39+0300
2026-09-06T17:39+0300
2026-09-06T17:39+0300
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün 3. dalga operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.Firari olarak aranan Sabri Berkan B. ile Murat Ç'nin polise teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Halen firari durumda bulunan; Barış G, Cansu S, Mehmet Ali K. ve Muharrem D'nin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 Ağustos'tan itibaren yürütülen soruşturmaların önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.Birinci dalga operasyondan Boran Rahmi Y. ve Emre F, ikinci dalga operasyondan Murat O. ve Yaşar T. halen firari olarak aranıyor. Böylece soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üç dalga operasyonda aranan toplam firari şüpheli sayısı 8 oldu.Başsavcılıkça şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanmasına yönelik hukuki sürecin de değerlendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/denizlide-restorandaki-silahli-kavgada-3-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108540875.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı
ankara, cumhuriyet başsavcılığı
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Gözaltı sayısı 17 oldu, firarilerin malvarlıklarına tedbir gündemde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükselirken, firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanmasına yönelik hukuki sürecin değerlendirildiği öğrenildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün 3. dalga operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.
Firari olarak aranan Sabri Berkan B. ile Murat Ç'nin polise teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Halen firari durumda bulunan; Barış G, Cansu S, Mehmet Ali K. ve Muharrem D'nin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 Ağustos'tan itibaren yürütülen soruşturmaların önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.
Birinci dalga operasyondan Boran Rahmi Y. ve Emre F, ikinci dalga operasyondan Murat O. ve Yaşar T. halen firari olarak aranıyor. Böylece soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üç dalga operasyonda aranan toplam firari şüpheli sayısı 8 oldu.
Başsavcılıkça şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanmasına yönelik hukuki sürecin de değerlendirildiği öğrenildi.