Anak Krakatau patlaması: 5 havalimanında uçuşlar durdu, 301 sefer iptal
Endonezya'daki Anak yanardağı
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Endonezya’da Anak Krakatau volkanının patlaması nedeniyle Pazar günü başkent Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı dahil beş havalimanında uçuşlar askıya alındı. Patlamanın yol açtığı kül bulutu nedeniyle 301 sefer iptal edilirken, balıkçılık faaliyetleri ve bazı okullarda eğitim de etkilendi.
Cumartesi günü gerçekleşen patlamada lav fışkırdı ve gürültüsü 700 kilometre uzaktan duyulabildi. Pazar günü de iki patlama daha kaydedildi. Endonezya Jeoloji Ajansı’nın bildirdiğine göre kül bulutu Java tarafında 6 bin metre, Sumatra tarafında ise 15 bin metre yüksekliğe ulaştı.
'Güvenlik önceliğimizidir'
Ulaştırma Bakanlığı, Soekarno-Hatta Havalimanı civarında yapılan testlerde volkanik külün varlığını doğruladı. Havalimanı işletmecisi Angkasa Pura, kapatmanın 301 uçuşu etkilediğini, bunların 58’inin uluslararası sefer olduğunu açıkladı.
© Firdaus Wajidioekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda, Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamanın ardından yayılan volkanik küller nedeniyle uçuşlar güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
oekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda, Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamanın ardından yayılan volkanik küller nedeniyle uçuşlar güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
© Firdaus Wajidi
Singapur Airlines, Pazar günü Cakarta’ya gidiş-dönüş tüm uçuşlarını iptal etti. Avustralyalı Qantas da “güvenlik önceliğimizdir” diyerek Cakarta seferlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu.
22 binden fazla yolcu mağdur
Etkilenen uluslararası rotalar arasında Singapur, Doha, Sidney ve Kuala Lumpur bulunuyor. Bali’ye giden en az 16 yurt içi uçuş da iptal edildi. Toplamda 22 binden fazla yolcu mağdur oldu. Havalimanı yönetimi, etkilenen yolculara yiyecek-içecek ve otele ulaşım desteği sağladığını bildirdi.
Bazı okullar iptal edildi
Yerel medya Kompas'ın aktardığına göre, kül nedeniyle göz tahrişi yaşayan öğrenciler ve halk nedeniyle bazı okullar cumartesi günü etkinlikleri iptal etti. Balıkçılar da denize açılamadı. Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), külü temizlemek için pazar günü bulut tohumlama dahil hava şartlarını değiştirme operasyonu yürüteceğini duyurdu. BNPB Başkanı Suharyanto, “Yeterince yağmur yağarsa dünden beri hayatımızı aksatan volkanik kül hızla temizlenecek” dedi.
© AP Photo / Ed WrayEndonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar
Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar
© AP Photo / Ed Wray
Anak Yanardağı hakkında
Anak Krakatau, Java ve Sumatra adalarını ayıran boğazda yer alıyor. 1883’te 35 bin kişinin ölümüne yol açan tarihi Krakatau patlamasının ardından denizin içinden yükselen volkan, o zamandan beri aralıklı olarak aktif. Liman yetkilileri, gemilerin volkanın 3 kilometre yakınına yaklaşmasını yasakladı ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.