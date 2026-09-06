https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/almanyanin-saksonya-anhalt-eyaletinde-kritik-secim-anketler-afd-icin-ne-diyor--1108532597.html

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde kritik seçim: Anketler AfD için ne diyor?

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde kritik seçim: Anketler AfD için ne diyor?

Sputnik Türkiye

Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde halk sandık başına gitti. Anketler, göçmen karşıtı Alternatif Almanya (AfD) partisinin yüzde 40’a yaklaşan oyla birinci sırada olduğunu gösteriyor.

2026-09-06T10:42+0300

2026-09-06T10:42+0300

2026-09-06T10:42+0300

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Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaleti bugün sandık başında. Son anketler, göçmen karşıtı Alternatif Almanya (AfD) partisini yüzde 40’ın hemen üzerinde gösterirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 23’te kalıyor. AfD, bu durumda Batı basınına göre küçük partilerin yüzde 5 barajını geçememesi halinde salt çoğunluğu bile elde edebilir. 'Merz için test'35 yaşındaki AfD lideri Ulrich Siegmund yönetimindeki parti, aylardır anketlerde açık ara önde. Siegmund cumartesi akşamı Magdeburg’da düzenlenen son mitingde, “Yarınki seçimin sonucu ne olursa olsun, biz zaten tarihi yazdık. Saksonya-Anhalt’ta başlattığımız ve tüm Almanya’ya yayılan bu dalga artık durdurulamaz” dedi.Seçim, Batı basınına göre 'popülaritesi düşük olan Merz’in federal hükümeti için de bir test niteliği' taşıyor. Merz, AfD’nin yükselişini frenlemek için göç ve güvenlik politikalarında daha sert bir tutum takınmaya çalışıyor.AfD salt çoğunluğu kaçırırsa, Reuters'a göre ise mevcut eyalet başbakanı Sven Schulze liderliğindeki CDU’nun yeni bir koalisyon kurması en olası senaryo. Ancak koalisyonun şekli, hangi partilerin barajı geçeceğine bağlı. CDU’nun mevcut ortaklarından FDP baraj altında görünürken, SPD yüzde 10’un altında. AfD ile koalisyonu dışlamayan tek parti olan solcu BSW’nin de barajı geçmesi beklenmiyor.AfD, Saksonya-Anhalt seçimini 2029 federal seçimlerine giden yolda kritik bir basamak olarak görüyor. İlk sonuçların bugün yerel saatle 18.00’de (TSİ ile 20.00) açıklanması bekleniyor.

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