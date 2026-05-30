Schengen randevuları karaborsaya düştü: Vize aracı kuruluşları için hukuki süreç hazırlığı

Sputnik Türkiye

Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu krizi büyürken, TÜRSAB vize aracı kuruluşlarına karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T09:06+0300

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan Schengen vizesi sorunu, vatandaşların ve seyahat acentalarının tepkisini çekmeye devam ediyor.Avrupa'ya seyahat etmek isteyen birçok kişi, vize randevusu bulmakta güçlük yaşarken, randevuların karaborsaya düştüğü yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.TÜRSAB: Hukuki süreci başlatacağızKonuya ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının uygulamalarının seyahat sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.Bağlıkaya, "Aracı kuruluşlar şeffaf değil. Haksız kazançlar var. Haksız uygulamalar konusunda hukuki süreci başlatmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.TÜRSAB'ın, seyahat acentalarının iş hacmini düşürdüğü belirtilen uygulamalara karşı hukuki adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.Randevuların karaborsaya düştüğü i̇ddiasıBağlıkaya'nın açıklamalarına göre konsoloslukların belirlediği sınırlı sayıdaki randevular, aracı kuruluşların sistemleri üzerinden açılıyor.Ancak randevuların gece yarısı, bayram sabahı veya hafta sonları gibi zamanlarda açıldığı, kısa süre içinde kapandığı ve seyahat acentalarının müşterileri adına işlem yapamadan sistemin dolduğu ifade edildi.Bağlıkaya, "Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda 1.000 Euro’ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor" değerlendirmesinde bulundu.İtalya ve fransa başvurularında düşüşTÜRSAB verilerine göre, vize randevusu bulma sorunu başvuru sayılarına da yansıdı.Bağlıkaya, İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısında yüzde 32,3, Fransa'ya yapılan başvurularda ise yaklaşık yüzde 6 oranında düşüş yaşandığını belirtti.Bu ülkelerin seyahat acentalarının planlamalarında önemli yer tuttuğunu vurgulayan Bağlıkaya, yaşanan düşüşün vatandaşların randevu bulmakta zorlandığının göstergesi olduğunu söyledi.Kısa süreli vize şikayetlerine yanıtVatandaşlardan gelen kısa süreli vize şikayetlerine de değinen Bağlıkaya, bazı durumlarda 5 ila 10 günlük vizeler verilebildiğini ifade etti.Bu durumun çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten Bağlıkaya, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin "Cascade" kurallarını sistematik şekilde uygularken bazılarının aynı yaklaşımı göstermediğini söyledi.Kurallara uyulması uyarısıBağlıkaya, Schengen vizesi aldıktan sonra ilk girişin vizenin alındığı ülkeye yapılmaması veya süre aşımı yaşanması gibi durumların sonraki başvuruları olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.Avrupa Birliği'nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile bu ihlallerin dijital olarak kayıt altına alındığını belirten Bağlıkaya, vatandaşların vize kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

